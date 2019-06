石野卓球、新曲5週連続配信リリース＆ジャケ写公開

石野卓球の新曲5曲が、6月12日より5週連続で各ダウンロードストア及びサブスクリプションサービスで配信されることが決定し、全てのジャケット画像も公開された。



6月12日に配信される「Turkish Smile」は、2018年、実験的ファッションプロジェクト・Noodleのオリジナルムービーに提供した楽曲のフルバージョン。既に石野卓球のDJでも使用されており、世界中のフロアを沸かせている1曲。







「Turkish Smile」「Koyote Tango」「John RydoOn」「Chat on the beach」の4曲は、ミックスを石野卓球と得能直也が、「Bass Zombie」は石野卓球と奥田泰次(studio MSR)が手掛けている。マスタリングは、全曲、木村健太郎(kimken studio)。「Chat on the beach」には、ゲストとして吉田サトシがギターで参加。各曲のジャケットは、石野卓球がコンセプトとディレクションを、杉本陽次郎がデザインを担当した。尚、全曲、ハイレゾ配信(WAV 24bit / 48kHz)も同時スタートとなる。





<リリース情報>







石野卓球

「Turkish Smile」

配信日:2019年6月12日(水)

配信URL:https://kmu.lnk.to/58eNS







石野卓球

「Koyote Tango」

配信日:2019年6月19日(水)

配信URL:https://kmu.lnk.to/IklKi







石野卓球

「John RydoOn」

配信日:2019年6月26日(水)







石野卓球

「Chat on the beach」

配信日:2019年7月3日(水)







石野卓球

「Bass Zombie」

配信日:2019年7月10日(水)



石野卓球HP:http://www.takkyuishino.com/