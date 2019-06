ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平選手が11日(日本時間12日)、本拠地でのロサンゼルス・ドジャース戦に「3番・指名打者(DH)」で先発出場。前田健太投手とメジャーの舞台で1年ぶり2度目の対決で、第1打席に右翼への本塁打を放った。



ともにロサンゼルスに本拠地を構える球団に所属する大谷と前田。2人の対決は昨季7月6日(同7日)以来となった。前回の対決では2打数無安打、1三振と前田に軍配が上がっている。



初回、2死走者なしで迎えた大谷の第1打席。初球、この日初めてのカーブをみせられると、スライダーとチェンジアップで追い込まれる。フルカウントとなると、6球目、高めに浮いたスライダーを捉えると、打球はそのままライトスタンドへ突き刺さり、今季第7号の先制アーチとなった。





▽両チームの先発メンバーは以下のとおり。

<ロサンゼルス・エンゼルス>

1番(三)トミー・ラステラ

2番(中)マイク・トラウト

3番(指)大谷翔平

4番(右)コール・カルフーン

5番(捕)ジョナサン・ルクロイ

6番(左)ブライアン・グッドウィン

7番(一)ジャスティン・ボーア

8番(遊)ウィルフレッド・トバー

9番(二)ルイス・レンヒフォ

(投)キャム・ベドロージアン





<ロサンゼルス・ドジャース>

1番(左)ジョク・ピーダーソン

2番(三)マックス・マンシー

3番(指)ジャスティン・ターナー

4番(右)コディ・ベリンジャー

5番(遊)コリー・シーガー

6番(中)アレックス・バーデュゴ

7番(二)クリス・テイラー

8番(一)エンリケ・ヘルナンデス

9番(捕)オースティン・バーンズ

(投)前田健太









【動画】大谷がマエケンから先制の7号弾丸アーチ!



エンゼルス公式ツイッターより



We sure hope an Angels fan got that ball!

— Los Angeles Angels (@Angels)