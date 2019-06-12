FIFA女子ワールドカップ フランス2019のグループステージ第1節5日目が11日に行われた。
女子ユーロ2017覇者のオランダはニュージーランドと対戦し、後半アディショナルタイム2分にMFジル・ルートがヘディングシュートを押し込み、1－0の劇的勝利。2大会連続の決勝トーナメント進出へ好スタートを切った。
8大会連続出場のスウェーデンと初出場のチリの対戦は、後半に入って雷雨により試合が一時中断したものの、再開後の83分にMFコソヴァレ・アスラニがゴール前のこぼれ球を押し込んで、スウェーデンが先制した。さらに後半アディショナルタイムには、MFマデレン・ヤノギがドリブルで守備陣を切り裂き、左足シュートを沈めて追加点。スウェーデンが2－0で完封勝利を収めた。
前回女王のアメリカはタイとの一戦で圧巻のゴールラッシュを見せた。FWアレックス・モーガンが5ゴール、MFサマンサ・メウィスとMFローズ・ラベルがそれぞれ2ゴールを挙げるなど、大会最多13ゴールで連覇に向けて白星発進した。
■グループステージ第1節
▼6月7日
フランス 4－0 韓国（グループA）
▼6月8日
ノルウェー 3－0 ナイジェリア（グループA）
ドイツ 1－0 中国（グループB）
スペイン 3－1 南アフリカ（グループB）
▼6月9日
オーストラリア 1－2 イタリア（グループC）
ブラジル 3－0 ジャマイカ（グループC）
イングランド 2－1 スコットランド（グループD）
▼6月10日
アルゼンチン 0－0 日本（グループD）
カナダ 1－0 カメルーン（グループE）
▼6月11日
ニュージーランド 0－1 オランダ（グループE）
チリ 0－2 スウェーデン（グループF）
アメリカ 13－0 タイ（グループF）
■グループステージ第1節順位
▼グループA
フランス（勝点4／得失点差4）
ノルウェー（勝点3／得失点差3）
ナイジェリア（勝点0／得失点差－3）
韓国（勝点0／得失点差－4）
▼グループB
スペイン（勝点3／得失点差2）
ドイツ（勝点3／得失点差1）
中国（勝点0／得失点差－1）
南アフリカ（勝点0／得失点差－2）
▼グループC
ブラジル（勝点3／得失点差3）
イタリア（勝点3／得失点差1）
オーストラリア（勝点0／得失点差－1）
ジャマイカ（勝点0／得失点差－1）
▼グループD
イングランド（勝点3／得失点差1）
アルゼンチン（勝点1／得失点差0）
日本（勝点1／得失点差0）
スコットランド（勝点0／得失点差－1）
▼グループE
カナダ（勝点3／得失点差1）
オランダ（勝点3／得失点差1）
ニュージーランド（勝点0／得失点差－1）
カメルーン（勝点0／得失点差－1）
▼グループF
アメリカ（勝点3／得失点差13）
スウェーデン（勝点3／得失点差2）
チリ（勝点0／得失点差－2）
タイ（勝点0／得失点差－13）
■グループステージ第2節
▼6月12日
ナイジェリア vs 韓国（グループA）
ドイツ vs スペイン（グループB）
フランス vs ノルウェー（グループA）
▼6月13日
オーストラリア vs ブラジル（グループC）
南アフリカ vs 中国（グループB）
▼6月14日
日本 vs スコットランド（グループD）
ジャマイカ vs イタリア（グループC）
イングランド vs アルゼンチン（グループD）
▼6月15日
オランダ vs カメルーン（グループE）
カナダ vs ニュージーランド（グループE）
▼6月16日
スウェーデン vs タイ（グループF）
アメリカ vs チリ（グループE）