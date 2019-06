FIFA女子ワールドカップ フランス2019のグループステージ第1節5日目が11日に行われた。

女子ユーロ2017覇者のオランダはニュージーランドと対戦し、後半アディショナルタイム2分にMFジル・ルートがヘディングシュートを押し込み、1-0の劇的勝利。2大会連続の決勝トーナメント進出へ好スタートを切った。

8大会連続出場のスウェーデンと初出場のチリの対戦は、後半に入って雷雨により試合が一時中断したものの、再開後の83分にMFコソヴァレ・アスラニがゴール前のこぼれ球を押し込んで、スウェーデンが先制した。さらに後半アディショナルタイムには、MFマデレン・ヤノギがドリブルで守備陣を切り裂き、左足シュートを沈めて追加点。スウェーデンが2-0で完封勝利を収めた。

前回女王のアメリカはタイとの一戦で圧巻のゴールラッシュを見せた。FWアレックス・モーガンが5ゴール、MFサマンサ・メウィスとMFローズ・ラベルがそれぞれ2ゴールを挙げるなど、大会最多13ゴールで連覇に向けて白星発進した。

■グループステージ第1節

▼6月7日

フランス 4-0 韓国(グループA)

▼6月8日

ノルウェー 3-0 ナイジェリア(グループA)

ドイツ 1-0 中国(グループB)

スペイン 3-1 南アフリカ(グループB)

▼6月9日

オーストラリア 1-2 イタリア(グループC)

ブラジル 3-0 ジャマイカ(グループC)

イングランド 2-1 スコットランド(グループD)

▼6月10日

アルゼンチン 0-0 日本(グループD)

カナダ 1-0 カメルーン(グループE)

▼6月11日

ニュージーランド 0-1 オランダ(グループE)

チリ 0-2 スウェーデン(グループF)

アメリカ 13-0 タイ(グループF)

■グループステージ第1節順位

▼グループA

フランス(勝点4/得失点差4)

ノルウェー(勝点3/得失点差3)

ナイジェリア(勝点0/得失点差-3)

韓国(勝点0/得失点差-4)

▼グループB

スペイン(勝点3/得失点差2)

ドイツ(勝点3/得失点差1)

中国(勝点0/得失点差-1)

南アフリカ(勝点0/得失点差-2)

▼グループC

ブラジル(勝点3/得失点差3)

イタリア(勝点3/得失点差1)

オーストラリア(勝点0/得失点差-1)

ジャマイカ(勝点0/得失点差-1)

▼グループD

イングランド(勝点3/得失点差1)

アルゼンチン(勝点1/得失点差0)

日本(勝点1/得失点差0)

スコットランド(勝点0/得失点差-1)

▼グループE

カナダ(勝点3/得失点差1)

オランダ(勝点3/得失点差1)

ニュージーランド(勝点0/得失点差-1)

カメルーン(勝点0/得失点差-1)

▼グループF

アメリカ(勝点3/得失点差13)

スウェーデン(勝点3/得失点差2)

チリ(勝点0/得失点差-2)

タイ(勝点0/得失点差-13)

■グループステージ第2節

▼6月12日

ナイジェリア vs 韓国(グループA)

ドイツ vs スペイン(グループB)

フランス vs ノルウェー(グループA)

▼6月13日

オーストラリア vs ブラジル(グループC)

南アフリカ vs 中国(グループB)

▼6月14日

日本 vs スコットランド(グループD)

ジャマイカ vs イタリア(グループC)

イングランド vs アルゼンチン(グループD)

▼6月15日

オランダ vs カメルーン(グループE)

カナダ vs ニュージーランド(グループE)

▼6月16日

スウェーデン vs タイ(グループF)

アメリカ vs チリ(グループE)