乃木坂46のドキュメンタリー映画第2弾「Documentary of 乃木坂46 II(仮題)」が、7月5日に全国公開されることが決定した。

本作はグループにとって「悲しみの忘れ方 Documentary of 乃木坂46」以来約4年ぶりのドキュメンタリー映画。ライブBlu-ray / DVD「4th YEAR BIRTHDAY LIVE 2016.8.28-30 JINGU STADIUM」完全生産限定盤収録のドキュメンタリー「BEHIND THE STAGE IN 4TH YEAR BIRTHDAY LIVE」を手がけた岩下力がメガホンを取った。

映画で描かれるのは、シングル「インフルエンサー」のミリオンヒットや「日本レコード大賞」受賞など大きな飛躍を遂げた2017年から、エースメンバーの西野七瀬の卒業を経て活躍を続ける現在までの日々。貴重な映像とメンバーの証言を通して、乃木坂46というグループの“今”を切り取った内容となる。

メンバー生写真付きの劇場鑑賞券「ムビチケカード」は6月21日より全国の上映劇場にて販売開始。上映劇場および映画の詳細については後日アナウンスされる。