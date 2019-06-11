車のニュース[2019.06.11 UP]

ボルボ、「V90」「V90クロスカントリー」の限定車「ノルディックエディション」を発売

V90 D4 ノルディックエディション（手前）、V90クロスカントリー D4 AWD ノルディックエディション（奥）

ボルボ・カー・ジャパンは6月11日、最上級ワゴン「V90」「V90クロスカントリー」に、限定車「V90 D4 ノルディックエディション」「V90クロスカントリー D4 AWD ノルディックエディション」を設定し発売した。クリーンディーゼルモデル「V90 D4 モメンタム」「V90クロスカントリー D4 AWD モメンタム」をベースに、人気メーカーオプションのチルトアップ機構付き電動パノラマ ガラス サンルーフ、ベース車に設定のないharman/Kardonプレミアムサウンド オーディオシステム（600W、14スピーカー、サブウーファー付き）、ヘッドアップ ディスプレイ、19インチアルミホイールなどを装備し、各60台限定（カラーコンビネーションを3種類用意し各20台）。

V90 D4 ノルディックエディション

【特別装備】

●チルトアップ機構付き電動パノラマ ガラス サンルーフ

●harman/Kardonプレミアムサウンド オーディオシステム（600W、14スピーカー、サブウーファー付き）

●ヘッドアップ ディスプレイ

●ダークフレームバーチ ウッド パネル

●リヤ2列目 シートヒーター

●19インチアルミホイール（235/40R19、5トリプルスポーク8.5J×19ダイヤモンドカット／テックマットブラック）

【カラーコンビネーション（各20台、計60台）】

クリスタルホワイトパール



アンバー





ブライトシルバーメタリック



ブロンド





オニキスブラックメタリック



マルーンブラウン





V90クロスカントリー D4 AWD ノルディックエディション

【特別装備】

●チルトアップ機構付き電動パノラマ ガラス サンルーフ

●harman/Kardonプレミアムサウンド オーディオシステム（600W、14スピーカー、サブウーファー付き）

●ヘッドアップ ディスプレイ

●ステアリングホイール ヒーター

●リヤ2列目 シートヒーター

●19インチアルミホイール（235/50R19、5ダブルスポーク7.5J×19ダイヤモンドカット／テックマットブラック）

【カラーコンビネーション（各20台、計60台）】

クリスタルホワイトパール



アンバー





オスミウムグレーメタリック



ブロンド





オニキスブラックメタリック



チャコール





チルトアップ機構付き電動パノラマ ガラス サンルーフ



harman/Kardonプレミアムサウンド オーディオシステム（600W、14スピーカー、サブウーファー付き）





ヘッドアップ ディスプレイ



ダークフレームバーチ ウッド パネル（V90 D4 ノルディックエディションのみ）





ステアリングホイール ヒーター（V90クロスカントリー D4 AWD ノルディックエディションのみ）



リヤ2列目 シートヒーター





19インチアルミホイール（V90 D4 ノルディックエディション）



19インチアルミホイール（V90クロスカントリー D4 AWD ノルディックエディション）



