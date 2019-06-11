車のニュース[2019.06.11 UP]
ボルボ、「V90」「V90クロスカントリー」の限定車「ノルディックエディション」を発売
ボルボ・カー・ジャパンは6月11日、最上級ワゴン「V90」「V90クロスカントリー」に、限定車「V90 D4 ノルディックエディション」「V90クロスカントリー D4 AWD ノルディックエディション」を設定し発売した。クリーンディーゼルモデル「V90 D4 モメンタム」「V90クロスカントリー D4 AWD モメンタム」をベースに、人気メーカーオプションのチルトアップ機構付き電動パノラマ ガラス サンルーフ、ベース車に設定のないharman/Kardonプレミアムサウンド オーディオシステム（600W、14スピーカー、サブウーファー付き）、ヘッドアップ ディスプレイ、19インチアルミホイールなどを装備し、各60台限定（カラーコンビネーションを3種類用意し各20台）。
●チルトアップ機構付き電動パノラマ ガラス サンルーフ
●harman/Kardonプレミアムサウンド オーディオシステム（600W、14スピーカー、サブウーファー付き）
●ヘッドアップ ディスプレイ
●ダークフレームバーチ ウッド パネル
●リヤ2列目 シートヒーター
●19インチアルミホイール（235/40R19、5トリプルスポーク8.5J×19ダイヤモンドカット／テックマットブラック）
●チルトアップ機構付き電動パノラマ ガラス サンルーフ
●harman/Kardonプレミアムサウンド オーディオシステム（600W、14スピーカー、サブウーファー付き）
●ヘッドアップ ディスプレイ
●ステアリングホイール ヒーター
●リヤ2列目 シートヒーター
●19インチアルミホイール（235/50R19、5ダブルスポーク7.5J×19ダイヤモンドカット／テックマットブラック）