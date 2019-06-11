車のニュース[2019.06.11 UP]


ボルボ、「V90」「V90クロスカントリー」の限定車「ノルディックエディション」を発売

V90 D4 ノルディックエディション（手前）、V90クロスカントリー D4 AWD ノルディックエディション（奥）

ボルボ・カー・ジャパンは6月11日、最上級ワゴン「V90」「V90クロスカントリー」に、限定車「V90 D4 ノルディックエディション」「V90クロスカントリー D4 AWD ノルディックエディション」を設定し発売した。クリーンディーゼルモデル「V90 D4 モメンタム」「V90クロスカントリー D4 AWD モメンタム」をベースに、人気メーカーオプションのチルトアップ機構付き電動パノラマ ガラス サンルーフ、ベース車に設定のないharman/Kardonプレミアムサウンド オーディオシステム（600W、14スピーカー、サブウーファー付き）、ヘッドアップ ディスプレイ、19インチアルミホイールなどを装備し、各60台限定（カラーコンビネーションを3種類用意し各20台）。


V90 D4 ノルディックエディション


【特別装備】

●チルトアップ機構付き電動パノラマ ガラス サンルーフ
●harman/Kardonプレミアムサウンド オーディオシステム（600W、14スピーカー、サブウーファー付き）
●ヘッドアップ ディスプレイ
●ダークフレームバーチ ウッド パネル
●リヤ2列目 シートヒーター
●19インチアルミホイール（235/40R19、5トリプルスポーク8.5J×19ダイヤモンドカット／テックマットブラック）


【カラーコンビネーション（各20台、計60台）】
クリスタルホワイトパール


アンバー


ブライトシルバーメタリック


ブロンド


オニキスブラックメタリック


マルーンブラウン


V90クロスカントリー D4 AWD ノルディックエディション


【特別装備】

●チルトアップ機構付き電動パノラマ ガラス サンルーフ
●harman/Kardonプレミアムサウンド オーディオシステム（600W、14スピーカー、サブウーファー付き）
●ヘッドアップ ディスプレイ
●ステアリングホイール ヒーター
●リヤ2列目 シートヒーター
●19インチアルミホイール（235/50R19、5ダブルスポーク7.5J×19ダイヤモンドカット／テックマットブラック）


【カラーコンビネーション（各20台、計60台）】
クリスタルホワイトパール


アンバー


オスミウムグレーメタリック


ブロンド


オニキスブラックメタリック


チャコール


チルトアップ機構付き電動パノラマ ガラス サンルーフ


harman/Kardonプレミアムサウンド オーディオシステム（600W、14スピーカー、サブウーファー付き）


ヘッドアップ ディスプレイ


ダークフレームバーチ ウッド パネル（V90 D4 ノルディックエディションのみ）


ステアリングホイール ヒーター（V90クロスカントリー D4 AWD ノルディックエディションのみ）


リヤ2列目 シートヒーター


19インチアルミホイール（V90 D4 ノルディックエディション）


19インチアルミホイール（V90クロスカントリー D4 AWD ノルディックエディション）


【車両本体価格】




関連情報


ボディタイプ：ステーションワゴン限定モデル・グレード新車輸入車