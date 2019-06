モーニング娘。’19 6月22日に新メンバーを発表 譜久村聖「私たちもまだ何も知らない」

モーニング娘。’19 がニューシングル「人生 Blues/青春 Night」のリリースイベントを6月11日(火)東京・池袋サンシャインシティ 噴水広場にて開催し、現地にて新メンバーの発表日をファンへと報告した。



この日の噴水広場にはステージ前から4階の周辺通路まで約2000人が集結。イベントの皮切りにメンバーがニューシングルから「人生 Blues」を披露すると会場は早くも大盛り上がりとなった。表題曲が 2 曲共に“落ち込んでいる人に元気を与える曲”という共通点を持ちながら、「人生 Blues」についてはサビ前の直線的な手の振り付けと、人生の迷いを振り切っていくようなバイタリティに溢れた歌詞が特に印象的だ。



香港と台湾でのファンミーティングから帰国したばかりですぐ噴水広場でのイベントを迎え、会場に多数の取材カメラが入ったこともあわせて、MCでは「若干緊張しておりますが、楽しんでいきましょう!」とリーダーの譜久村聖が挨拶。楽曲パフォーマンスの前には「青春クイズ」と題したコーナーが設けられ、佐藤優樹と小田さくらが審査員・司会をつとめる中で三つのチームに分かれての戦いが繰り広げられた。



ゲームの後には「Are you Happy?」と「What is LOVE?」と立て続けに披露し、ここでモーニング娘。’19 から告知が。噴水広場のビジョンに新メンバー発表日が表示され、6月22日(土)にモーニング娘。’19 のオフィシャル YouTube による生配信上で新メンバーの発表が行われることがメンバーから直接伝えられた。



新メンバーについては「私たちもまだ何も知らないんですよ」と譜久村をはじめとした全員が語りつつ、ミニライブのラストはニューシングルより「青春 Night」。前向きでエネルギッシュなパフォーマンスで会場全体の熱量と期待を最大限に高め、イベントは終了となった。



モーニング娘。’19 は今後、ニューシングルをひっさげたリリースイベントを各地で開催するほか、7月からは Hello! Project の夏コンサートツアーに出演。さらに 8月10日(土)には茨城県・国営ひたち海浜公園にて開催される『rockin’on presents ROCK IN

JAPAN FESTIVAL 2019』への出演が決定している。



『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』への出演は昨年に続いて2年連続。これについてサブリーダーの石田亜佑美は「前回初出演したときに、もう次は出られるチャンスがないかもしれないっていう思いでその一回に懸けてたんですよ。その魂が伝わって今回呼んで頂けたと思うので、今回出られるって知った時も皆で泣きながら喜びました。」と囲み取材の場で語った。前回はほぼ休憩無しのセットリストで“体力オバケ”と話題になった彼女たちが、今年はどんなパフォーマンスで攻め込んでいくのか期待して待ちたい。



譜久村聖はグループの今後について「令和のモーニング娘。は最先端を目指していきたいと思います。20年以上続いているグループですが年号・時代を超えたのはこれが初めてなので、これからも私達でモーニング娘。の“初めて”を増やしていけたらと思います」と語っている。



モーニング娘。’19 はニューシングルをひっさげ6月14日(金)から3日間、全国同時握手会を実施する。一度の握手会で47都道府県すべてをまわるのは今回がグループ初となる。



▽モーニング娘。新メンバー発表番組 生配信情報

6月22日(土)17:00~

モーニング娘。’19オフィシャル YouTube チャンネルにて生配信

https://www.youtube.com/user/morningmusumechannel/



▽モーニング娘。’19「人生 Blues/青春 Night」特設サイト

http://r.helloproject.com/morningmusume/jinseiblues/



▽モーニング娘。’19ニューシングル「人生 Blues/青春 Night」

6月12日(水)発売