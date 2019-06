ライド、2年ぶりの新作を引っさげ東京・大阪で単独公演が決定

「シューゲイザー御三家」とも称される英オックスフォードのロック・バンド、ライドの来日公演が決定。11月5日の東京・EX シアター六本木と、11月6日の大阪・梅田クラブクアトロの2公演となる。



今回の来日公演は、2014年に本格的な再結成を果たしてから2作目のニューアルバム『ディス・イズ・ノット・ア・セイフ・プレイス』を引っさげて行われるもの。前作に引き続きDJのエロール・アルカンをプロデューサーとして迎え制作され、8月16日に世界同時リリースされることが決定している。







ライドのジャパン・ツアーは、昨年2月以来およそ1年9ヶ月ぶり。チケットの主催者先行予約は6月11日17:00から17日23:59まで実施される。





<来日公演情報>



RIDE JAPAN TOUR 2019



東京公演

日程:2019年11月5日(火)

会場:EX シアター六本木

時間:Open18:00/Start19:00

料金:¥8,000(前売り・税込み)*ドリンク代別途

(アリーナスタンディング/スタンド&バルコニー指定席)



大阪公演

日程:2019年11月6日(水)

会場:梅田クラブクアトロ

時間:Open18:00/Start19:00

料金:¥8,000(前売り・税込み/スタンディング)*ドリンク代別途

(アリーナスタンディング/スタンド&バルコニー指定席)



企画制作:SMASH

協力:(株)ビッグ・ナッシング

お問合せ:SMASH 03-3444-6751

https://smash-jpn.com



<リリース情報>







ライド

『ディス・イズ・ノット・ア・セイフ・プレイス』

発売日:2019年8月16日(※日本盤の詳細は後日発表)

発売元:ビッグ・ナッシング / ウルトラ・ヴァイヴ

品番:OTCD-6767

定価:¥2,400+税

その他:世界同時発売、付帯物等、未定



=収録曲=

1. R.I.D.E.

2. Future Love

3. Repetition

4. Kill Switch

5. Clouds of Saint Marie

6. Eternal Recurrence

7. 15 Minutes

8. Jump Jet

9. Dial Up

10. End Game

11. Shadows Behind the Sun

12. In This Room