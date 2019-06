ヒプノシスマイクって何？ 木村昴が解説

声優の木村昴さんが、6月10日放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのとーやま校長とあしざわ教頭が、ラッププロジェクトのヒプノシスマイクについて聞きました。――ヒプノシスマイクって何?とーやま校長:木村昴先生が「山田一郎役」で出演している作品が、男性声優12名による音楽原作キャラクターラッププロジェクトの『ヒプノシスマイク』! このプロジェクトが2017年の9月に立ち上がると、またたく間に大ブレイクしていると!木村:ありがたい限りでございますよ!あしざわ教頭:声優さんもキャラクターとして歌を歌うこともありますし、本人名義でアーティスト活動をしている人もいると思います。でもこのヒプノシスマイクはアニメ化されたとかではなくて、音源とその中で展開されているドラマが、そもそものスタートなんですよね?木村:そうなんです。本当に“音楽原作のキャラクターラッププロジェクト”ということで、最初から今までCDしか出てなかったんです。なので、楽曲やCDの中に収録されているドラマトラック、そういったものが全てオリジナルなんですよね。近頃ではコミカライズなどが展開されたりもしているんですけど、ルーツ、マスターピースは完全にCDから始まっているんです。とーやま校長:その中で、4つのチーム(=ディビジョン)がラップで対決している……?木村:ざっくり言うとそんな感じです。まあ、テリトリーバトルと言いますか。とーやま校長:で、CDやグッズについているバトルカードを介して、バトルの行方をお客さんが決めるという筋書きのないドラマが展開されていると。そこで、バトルする組み合わせが決まるという戦いも行われてきているんですね。木村:そうなんです。とーやま校長:そもそも、みなさん声優じゃないですか。ラップをされたことがある方っていらっしゃったんですか?木村:いや、全くなかったですね。初ラップです。僕は小さいときからラップが好きでたくさん聴いてきたということはあるんですけど、実際こうやって大勢の皆さんの前でラップをするのはもちろん初めてでした。ちょっとばかり知識があるかな、ってぐらいで、スタートラインは皆さんと一緒でした。とーやま校長:それにしては、カッコ良すぎっすよ!木村:本当ですか? ありがとうございます!――4月に、初のフルアルバム『Enter the Hypnosis Microphone』をリリースとーやま校長:おめでとうございます!木村:ありがとうございます! ヒプノシスマイクとしては、初のフルアルバムなんです。今まではそれぞれのディビジョンごとにCDが出てたんですけど、その中のベスト盤と言いますか、これまでの名曲たちとこれからのヒプノシスマイクを作っていく新曲たちをまとめた1枚になっています。とーやま校長:音だけで聴いてもこの東京の街にいるみたいで、めっちゃ面白いなと思いました。これを考え出した人、すごいっすね!木村:天才です(笑)。あしざわ教頭:映像とかがない分、「どんな街かな」とか「どんな人たちかな」って想像するじゃないですか。すごく頭の中で広がるんで、本当に楽しいです。木村:最初は本当にCDしかなくて、(情報が)キャラクターの絵しかなかったんですよ。だからみなさんが楽曲から想像するキャラクター同士の繋がりだったりバックグラウンドを、創造、構築していったみたいなところも一部あるんですよ。なので、聴いているお客様たちも最初はめちゃめちゃ戸惑ったと思いますよ。とーやま校長:で、このアルバムの中から1曲、イケブクロ・ディビジョンのBuster Bros!!!が歌う「おはようイケブクロ」という曲を、この間SCHOOL OF LOCK! で生徒(リスナー)と一緒に聴かせてもらいました。これもまためっちゃ面白くて。端的に言うと、このラジオの場で流すとちょっと混乱を起こすという……。木村:そうなんです(笑)。作曲をされた□□□の三浦さんも仰ってたんですけど、「ラジオで流したら一番ややこしい」と(笑)。とーやま校長:説明がなかなかしにくいんだけど、聴いたらわかる!なお、Co.慶応さんによる「ヒプノシスマイク歴史ラップ」を聴くと、ヒプノシスマイクの歴史がほぼ網羅されており、“一瞬”でわかるということです。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/★★6/10(月)~6/14(金)「SCHOOL OF LOCK!」スペシャル授業WEEK! ★★6/11(火):美波先生初来校 & BiSH先生新曲初オンエア6/12(水):逢田梨香子先生来校6/13(木):SEVENTEEN先生がまた(×4)来校6/14(金):Amazonカードをプレゼント☆☆「未確認フェスティバル2019」ネットステージ投票受付中!☆☆