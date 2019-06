LiSA『紅蓮華』MUSiC CLiP公開「シンプルなのに奇抜」

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。7月3日にリリースされる15枚目のシングル「紅蓮華」のミュージッククリップについて、リスナーから届いた感想と内容を紹介しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」6月10日(月)放送分)【「紅蓮華」のMUSiC CLiP拝見しました! タイトルが「紅蓮華」なだけあって、赤が目立ちますね! さらに、二匹の鬼が舞う中で感情を露にして歌っているLiSA先生がかっこよすぎて、ループ再生してたら1時間半ぐらい経ってました(笑)。(16歳男性)】LiSA:ありがとうございます。「紅蓮華」のMUSiC CLiPが公開されましたが、ご覧いただけましたか? そう。今回二匹っていうのかな? 鬼って(笑)。二人? 二個? 二匹でいっか! 二匹の鬼を従えて、私も思いっきり歌っています。実は心の中にも鬼がいるんじゃないか、みたいなこと含んだ鬼メイクをしているんですよね。撮影自体はすごくシンプルでした。白い背景に“私”と“鬼”と“赤”という印象的なものがバンバンバンってあることによって、とてもかっこいい、シンプルなのに奇抜なMUSiC CLiPになっております。それもあって、鬼のかっこよさ、歌の気持ち良さ、映像の綺麗さとかが、すごくより目立つものになっているなと思います。めちゃくちゃ好きです! このMUSiC CLiPは初回生産限定盤のDVDに入るので、絶対ゲットしてほしいですね。【LiSA『紅蓮華』-MUSiC CLiP YouTube EDIT ver.-】<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/★★6/10(月)~6/14(金)「SCHOOL OF LOCK!」スペシャル授業WEEK! ★★6/11(火):美波先生初来校 & BiSH先生新曲初オンエア6/12(水):逢田梨香子先生来校6/13(木):SEVENTEEN先生がまた(×4)来校6/14(金):Amazonカードをプレゼント☆☆「未確認フェスティバル2019」ネットステージ投票受付中!☆☆