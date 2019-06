佐々木彩夏(ももいろクローバーZ)の配信シングル「Bunny Gone Bad」が、本日6月11日に各音楽配信サイトおよびストリーミングサービスにてリリースされた。

佐々木の23歳の誕生日に配信がスタートした「Bunny Gone Bad」。本作には6月23日に神奈川・横浜アリーナでソロコンサート「AYAKA NATION 2019 in Yokohama Arena」が行われることを記念して制作されたロックナンバー「Bunny Gone Bad」と、バラード曲「Memories, Stories」という対照的な2曲が収められている。シングルは海外でも順次配信される。

佐々木彩夏「AYAKA NATION 2019 in Yokohama Arena」

2019年6月23日(日)神奈川県 横浜アリーナ

OPEN 17:00 / START 18:00 / END 20:30(予定)