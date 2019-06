各配信サイトおよびサブスクリプションサービスでゲーム「ファイナルファンタジー」シリーズのオリジナルサウンドトラックの配信がスタート。これを記念した特設サイトが本日6月11日に開設された。

各サイトでは76タイトルの作品を一挙配信。「ビッグブリッヂの死闘」「妖星乱舞」「ザナルカンドにて」といった人気曲をはじめ、シリーズの楽曲数千曲を聴くことができる。これを記念した特設サイトが本日開設されたほか、キャンペーンサイト「FINAL FANTASY Jukebox Mix」も6月28日までの期間限定でオープン。このキャンペーンサイトでは、全3657曲の中から好きな楽曲10曲を選んでオリジナルのプレイリストを作ることができる。

配信タイトル一覧(計76タイトル)

FFナンバリングタイトル関連

・FINAL FANTASY Original Soundtrack

・【PS 版】FINAL FANTASY I Original Soundtrack

・ファイナルファンタジー II オリジナル・サウンドトラック

・【PS 版】FINAL FANTASY II Original Soundtrack

・FINAL FANTASY III Original Soundtrack

・【DS 版】FINAL FANTASY III Original Soundtrack

・ファイナルファンタジー IV オリジナル・サウンドトラック

・【DS 版】 FINAL FANTASY IV Original Soundtrack

・ファイナルファンタジー V オリジナル・サウンドトラック

・ファイナルファンタジー VI オリジナル・サウンドトラック

・ファイナルファンタジーVII オリジナル・サウンドトラック

・FINAL FANTASY VII ADVENT CHILDREN Original Soundtrack

・Dirge of Cerberus - FINAL FANTASY VII - Multiplayer Mode Original Sound Collections

・CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- Original Soundtrack

・BEFORE CRISIS -FINAL FANTASY VII- & LAST ORDER -FINAL FANTASY VII- ORIGINAL SOUNDTRACK

・FINAL FANTASY VIII Original Soundtrack

・FINAL FANTASY IX Original Soundtrack

・FINAL FANTASY IX Original Soundtrack Plus

・FINAL FANTASY X Original Soundtrack

・FINAL FANTASY XI Original Soundtrack

・FINAL FANTASY XI Original Soundtrack - Plus

・FINAL FANTASY XI プロマシアの呪縛 Original Soundtrack

・FINAL FANTASY XI ジラートの幻影 Original Soundtrack

・FINAL FANTASY XI アトルガンの秘宝 Original Soundtrack

・FINAL FANTASY XI アルタナの神兵 Original Soundtrack

・FINAL FANTASY XI アドゥリンの魔境 オリジナル・サウンドトラック

・Forever Today: FINAL FANTASY XI アドゥリンの魔境 Original Soundtrack PLUS

・FINAL FANTASY XII Original Soundtrack

・FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE Original Soundtrack

・FINAL FANTASY XIII Original Soundtrack

・FINAL FANTASY XIII Original Soundtrack PLUS

・FINAL FANTASY XIII-2 Original Soundtrack

・FINAL FANTASY XIII-2 Original Soundtrack PLUS

・LIGHTNING RETURNS: FINAL FANTASY XIII ORIGINAL SOUNDTRACK

・LIGHTNING RETURNS: FINAL FANTASY XIII オリジナル・サウンドトラック プラス

・Before Meteor FINAL FANTASY XIV Original Soundtrack

・A REALM REBORN: FINAL FANTASY XIV Original Soundtrack

・Before the Fall: FINAL FANTASY XIV Original Soundtrack

・Heavensward: FINAL FANTASY XIV Original Soundtrack

・THE FAR EDGE OF FATE: FINAL FANTASY XIV Original Soundtrack

・STORMBLOOD: FINAL FANTASY XIV Original Soundtrack

・FINAL FANTASY XV Original Soundtrack

・KINGSGLAIVE FINAL FANTASY XV オリジナル・サウンドトラック

・FINAL FANTASY XV Original Soundtrack Volume 2【1/2】

・FINAL FANTASY XV Original Soundtrack Volume 2【2/2】

その他FFシリーズ関連

・FINAL FANTASY TACTICS Original Soundtrack

・ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル オリジナル・サウンドトラック

・ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル リング・オブ・フェイト オリジナル・サウンドトラック

・小さな王様と約束の国&光と闇の姫君と世界征服の塔 ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル Mini Album - EP

・ファイナルファンタジー クリスタルクロニクル エコーズ・オブ・タイム オリジナル・サウンドトラック

・Final Fantasy Crystal Chronicles the Crystal Bearers Music Collections

・DISSIDIA FINAL FANTASY Original Soundtrack

・DISSIDIA 012[duodecim] FINAL FANTASY Original Soundtrack

・DISSIDIA FINAL FANTASY -Arcade- ORIGINAL SOUNDTRACK

・DISSIDIA FINAL FANTASY -Arcade- Original Soundtrack vol.2

・DISSIDIA FINAL FANTASY NT Original Soundtrack

・光の4戦士 -ファイナルファンタジー外伝- オリジナル・サウンドトラック

・ファイナルファンタジーレジェンズ 光と闇の戦士 オリジナル・サウンドトラック

・セカイノユクエ from FINAL FANTASY LEGENDS

・Timeless Tomorrow :『ファイナルファンタジー レジェンズ 時空ノ水晶』テーマソング・ミニアルバム - EP

・ファイナルファンタジー 零式 オリジナル・サウンドトラック

・FINAL FANTASY 零式 HD Original Soundtrack

・FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS Original Soundtrack

・FINAL FANTASY EXPLORERS Original Soundtrack

・ファイナルファンタジー レコードキーパー オリジナル・サウンドトラック

・FINAL FANTASY Record Keeper Original Soundtrack vol.2

・WORLD OF FINAL FANTASY Original Soundtrack

チョコボシリーズ関連

・チョコボの不思議なダンジョン オリジナル・サウンドトラック

・翼に夢を(チョコボの不思議なダンジョン)

・チョコボのハッピークリスマス (チョコボの不思議なダンジョン) - Single

・チョコボの不思議なダンジョン 2 オリジナル・サウンドトラック

・チョコボレーシング ~幻界へのロード~ オリジナル・サウンドトラック

・THE BEST of チョコボと魔法の絵本 Original Soundtrack

・チョコボの不思議なダンジョン 時忘れの迷宮 オリジナル・サウンドトラック

・チョコボと魔法の絵本シリーズ オリジナル・サウンドトラック