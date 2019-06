三浦大知、真骨頂とも言うべきダンスチューン「Corner」解禁

三浦大知が、6月12日に発売する約6ヶ月振り通算25枚目となるシングル『片隅 / Coner』より、各音楽配信サイトにて新曲「Coner」を解禁した。



6月12日に発売されるニューシングル『片隅 / Coner』。収録曲の「片隅」は、4月より放送されている日本テレビ系水曜ドラマ『白衣の戦士!』の挿入歌として起用されており、各音楽配信サイトにてCDの発売に先駆け先行で配信されていたが、本日もうひとつの収録曲である新曲「Corner」が解禁された。



本日解禁された「Corner」は三浦の真骨頂とも言うべきダンスチューン。不確かな未来を楽しんで、誰に何を言われても挑み続けろというメッセージが歌詞に込められている。



更に、ニューシングル『片隅 / Corner』の特設サイトが本日オープンした。同サイト内では「SPECIAL MUSIC VIDEO」なるものが公開。これは、先日公開された「片隅」のMVがスマートフォンを上下、左右、前後に動かすことで様々なアングルで楽しめるというインタラクティヴなビデオだ。こちらは、特設サイトからスマートフォンでのみ視聴出来るMVになっている。



シングルの発売日である6月12日には、全国29会場39公演の自身最多公演数・最多動員数を記録したONE ENDツアーのファイナル、大阪城ホールでの公演を収録したLIVE DVD & Blu-ray『DAICHI MIURA LIVE TOUR ONE END in 大阪城ホール』も同時発売される。







<リリース情報>







三浦大知

『片隅 / Corner』

発売日:2019年6月12日(水)

形態:

CD+DVD 1500円(税抜)

CD+Blu-ray 2000円(税抜)



=収録曲=

1. 片隅

2. Corner

3. 片隅 (Instrumental)

4. Corner (Instrumental)



『片隅 / Corner』特設サイト:

https://katasumi-corner.jp/



『片隅 / Corner』CD各ECサイト:

https://avex.lnk.to/MIURADAICHI_Katasumi_CD









三浦大知

『DAICHI MIURA LIVE TOUR ONE END in 大阪城ホール』

発売日:2019年6月12日(水)

形態:

2DVD+2CD 6800円(税抜)

Blu-ray+2CD ​7800円(税抜)



『DAICHI MIURA LIVE TOUR ONE END in 大阪城ホール』ティザー映像:

https://www.youtube.com/watch?v=xUj-IqfKvk4



三浦大知OFFICIAL HOME PAGE:

http://avex.jp/daichi