アリゾナ・ダイヤモンドバックスとフィラデルフィア・フィリーズが10日(日本時間11日)に対戦。両チーム合わせてMLB記録となる13本塁打が飛び出す空中戦となった。試合は、13-8でダイヤモンドバックスが勝利している。米公式サイト『MLB.com』が伝えている。



同サイトによると、これまでのメジャー記録はデトロイト・タイガースとシカゴホワイトソックスによって記録された12本が2度。1度目は1995年5月28日(同29日)、2度目は2002年7月2日(同3日)に同カードで記録されていた。



また、ナショナル・リーグ記録は11本が4度で、そのうち9イニングで終了した試合は1967年6月11日(同12日)のシカゴ・カブス対ニューヨーク・メッツの試合だけだった。



この日の本塁打は以下のとおり。カッコ内は今季の本塁打数と本塁打を打ったイニング。



<ダイヤモンドバックス>

ジャロッド・ダイソン(4号ソロ、1回)

ケテル・マーテイ(16号ソロ、1回)

デビッド・ペラルタ(9号ソロ、1回)

エデュアルド・エスコバー(16号2ラン、4回)

アレックス・アビーラ(4号2ラン、4回)

エデュアルド・エスコバー(17号2ラン、5回)

イルデマロ・バーガス(3号ソロ、5回)

イルデマロ・バーガス(4号2ラン、9回)



<フィリーズ>

ジーン・セグーラ(6号ソロ、1回)

スコット・キンガリー(5号ソロ、4回)

スコット・キンガリー(6号ソロ、8回)

リース・ホスキンス(14号ソロ、9回)

ジェイ・ブルース(19号ソロ、9回)









【動画】一試合13本目のジェイ・ブルース19号!



フィリーズの公式ツイッターより



First Rhys, then Jay.



Still fighting.

— Philadelphia Phillies (@Phillies)