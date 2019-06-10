LEO今井、自主企画ツーマンにZAZEN、イースタン、人間椅子、呂布カルマ、前野健太

LEO今井が、自主企画ツーマンライブ「大都会ツアー」を全国5都市で開催、各地でeastern youth、人間椅子、呂布カルマ、前野健太、ZAZEN BOYSらと対バンを行うことを発表した。



シンパシーや敬愛を寄せるアーティストを相手に、自身のバンドLEO IMAI [LEO今井 岡村夏彦 シゲクニ 白根賢一]との自主企画ツーマンライヴ「大都会」を2017年より不定期に開催してきたLEO今井。これまでの自主企画ツーマン「大都会」では、両バンドのファンが共に楽しめる各1時間以上のライヴ演奏と血の通った共演なども披露してきた。肝入りの初の自主企画ツーマン「大都会ツアー」では何が飛び出すかは毎回予測不能。ツーマン相手は、札幌公演にeastern youth、東京公演に人間椅子、名古屋公演に呂布カルマ、大阪公演に前野健太、福岡公演にZAZEN BOYSというラインナップになっている。各公演は、本日18時よりチケット先行受付をスタートする。





「LEO今井」コメント

今回、初対面だったり、ツーマンとしては初の相手や、かつてツーマンした相手もいますが、作品もライヴも圧倒的なバンド、アーティストばかりです。

そんな相手とLEO IMAIで全国各地へ行けたら面白いし、チャレンジングだなと思いました。両バンドに好奇心のある方は是非。





＜ライブ情報＞



LEO今井自主企画ツーマン

「大都会ツアー」



・ツアー日程



2019年8月30日（金） LEO IMAI x 前野健太 @大阪 UMEDA SHANGRI-LA

時間：OPEN 18:00 / START 19:00 （問）SMASH WEST 06-6535-5569



2019年8月31日（土） LEO IMAI x 呂布カルマ ＠名古屋 JAMMIN

時間：OPEN 17:30 / START 18:00 （問）JAILHOUSE 052-936-6041



2019年9月24日（火） LEO IMAI x 人間椅子 ＠東京 渋谷CLUB QUATTRO

時間：OPEN 18:00 / START 19:00 （問）ADN STATE 050-3532-5600



2019年10月1日（火） LEO IMAI x ZAZEN BOYS @福岡BEAT STATION

時間n：OPEN 18:00 / START 19:00 （問）BEA 092-712-4221



2019年10月12日（土） LEO IMAI x eastern youth @札幌 cube garden

時間：OPEN 17:30 / START 18:00 （問）SMASH EAST 011-261-5569



チケット：4000円（税込・ドリンク代別）





オフィシャル先行

受付URL：https://eplus.jp/leoimai-daitokai-hp/

受付期間：6月10日（月）18:00～6月16日（日）23:59

確認・入金期間：6月18日（火）13:00～6月20日（木）21:00

※抽選受付

※お一人様1公演につき4枚まで





＜ツアー情報＞



LEO今井

5th Album『VLP』



発売日：2018年7月11日（木）

価格：3000円（税抜）



収録楽曲

1. Wino

2. Bite

3. Fresh Horses

4. Tiffany

5. Sarigenai

6. New Roses

7. On Videotape

8. Real

9. Car Alarm

10. Need To Leave





LEO今井 オフィシャルサイト：

http://www.leoimai.com