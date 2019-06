LEO今井、自主企画ツーマンにZAZEN、イースタン、人間椅子、呂布カルマ、前野健太

LEO今井が、自主企画ツーマンライブ「大都会ツアー」を全国5都市で開催、各地でeastern youth、人間椅子、呂布カルマ、前野健太、ZAZEN BOYSらと対バンを行うことを発表した。



シンパシーや敬愛を寄せるアーティストを相手に、自身のバンドLEO IMAI [LEO今井 岡村夏彦 シゲクニ 白根賢一]との自主企画ツーマンライヴ「大都会」を2017年より不定期に開催してきたLEO今井。これまでの自主企画ツーマン「大都会」では、両バンドのファンが共に楽しめる各1時間以上のライヴ演奏と血の通った共演なども披露してきた。肝入りの初の自主企画ツーマン「大都会ツアー」では何が飛び出すかは毎回予測不能。ツーマン相手は、札幌公演にeastern youth、東京公演に人間椅子、名古屋公演に呂布カルマ、大阪公演に前野健太、福岡公演にZAZEN BOYSというラインナップになっている。各公演は、本日18時よりチケット先行受付をスタートする。





「LEO今井」コメント

今回、初対面だったり、ツーマンとしては初の相手や、かつてツーマンした相手もいますが、作品もライヴも圧倒的なバンド、アーティストばかりです。

そんな相手とLEO IMAIで全国各地へ行けたら面白いし、チャレンジングだなと思いました。両バンドに好奇心のある方は是非。





<ライブ情報>



LEO今井自主企画ツーマン

「大都会ツアー」



・ツアー日程



2019年8月30日(金) LEO IMAI x 前野健太 @大阪 UMEDA SHANGRI-LA

時間:OPEN 18:00 / START 19:00 (問)SMASH WEST 06-6535-5569



2019年8月31日(土) LEO IMAI x 呂布カルマ @名古屋 JAMMIN

時間:OPEN 17:30 / START 18:00 (問)JAILHOUSE 052-936-6041



2019年9月24日(火) LEO IMAI x 人間椅子 @東京 渋谷CLUB QUATTRO

時間:OPEN 18:00 / START 19:00 (問)ADN STATE 050-3532-5600



2019年10月1日(火) LEO IMAI x ZAZEN BOYS @福岡BEAT STATION

時間n:OPEN 18:00 / START 19:00 (問)BEA 092-712-4221



2019年10月12日(土) LEO IMAI x eastern youth @札幌 cube garden

時間:OPEN 17:30 / START 18:00 (問)SMASH EAST 011-261-5569



チケット:4000円(税込・ドリンク代別)





オフィシャル先行

受付URL:https://eplus.jp/leoimai-daitokai-hp/

受付期間:6月10日(月)18:00~6月16日(日)23:59

確認・入金期間:6月18日(火)13:00~6月20日(木)21:00

※抽選受付

※お一人様1公演につき4枚まで





<ツアー情報>



LEO今井

5th Album『VLP』



発売日:2018年7月11日(木)

価格:3000円(税抜)



収録楽曲

1. Wino

2. Bite

3. Fresh Horses

4. Tiffany

5. Sarigenai

6. New Roses

7. On Videotape

8. Real

9. Car Alarm

10. Need To Leave





