◆ 投票期限は6月16日



7月12日（金）、13日（土）に、東京ドームと甲子園で行われる「マイナビオールスターゲーム2019」。5月24日から始まった出場選手を決めるファン投票の最初の中間結果発表から2週間、6月10日現在の投票状況が発表された。



全体トップとなる得票数は、引き続き西武の山川穂高選手（28万3704票）。その他にも、阪神のジョンソン（20万1172票）と梅野隆太郎（23万1224票）、近本光司（21万0319票）DeNAの山﨑康晃（21万4271票）、巨人の坂本勇人（23万8855票）、広島の鈴木誠也（24万9879票）、西武の森友哉（21万319票）、秋山翔吾（26万7189）、楽天の浅村栄斗（22万1365票）、ロッテのレアード（22万1400票）らが20万票を超えている



球団別では、甲子園を本拠地とする阪神から最多の4選手（西勇輝、ジョンソン、梅野隆太郎、大山悠輔）が各部門トップの投票数を得ており、ここ1週間で先発部門の西と、三塁手部門の大山が、それぞれ広島の大瀬良、ヤクルトの村上をかわしてトップに浮上した。なお、これに続くのが西武の3選手（森友哉、山川穂高、秋山翔吾）となっている。



ファン投票の期限まではあと6日（6月16日）で、最終結果は6月24日（月）の16時に発表される。なお、監督選抜を含む全メンバーの発表は7月1日（月）の16時に発表される予定。ファン投票・中間発表（6月10日発表）の結果は以下の通り。





◆ セントラル・リーグ ファン投票結果

※6月10日発表

※上下（↑↓）は1週間前との差異



＜先発投手＞

1位 西 勇輝（神）↑

2位 大瀬良大地（広）↓

3位 今永昇太（De）→

4位 菅野智之（巨）→

5位 青柳晃洋（神）→



＜中継投手＞

1位 ジョンソン（神）→

2位 中川皓太（巨） →

3位 一岡竜司（広） →

4位 ロドリゲス（中）→

5位 近藤一樹（ヤ） ↑



＜抑え投手＞

1位 山崎康晃（De）→

2位 ドリス （神）→

3位 鈴木博志（中）→

4位 中﨑翔太（広）→

5位 石山泰稚（ヤ）→



＜捕手＞

1位 梅野隆太郎（神）→

2位 小林誠司（巨） →

3位 會澤 翼（広） →

4位 伊藤 光（DA） →

5位 加藤匠馬（中） →



＜一塁手＞

1位 岡本和真（巨）→

2位 ビシエド（中）→

3位 ロペス （De）→

4位 中谷将大（神）→

5位 坂口智隆（ヤ）→



＜二塁手＞

1位 山田哲人（ヤ）→

2位 菊池涼介（広）→

3位 糸原健斗（神）→

4位 吉川尚輝（巨）→

5位 ソト （De）→



＜三塁手＞

1位 大山悠輔（神）↑

2位 村上宗隆（ヤ）↓

3位 高橋周平（中）→

4位 宮崎敏郎（De）→

5位 安部友裕（広）→



＜遊撃手＞

1位 坂本勇人（巨）→

2位 木浪聖也（神）→

3位 田中広輔（広）→

4位 京田陽太（中）→

5位 大和 （De）→



＜外野手＞

1位 鈴木誠也（広）→

2位 近本光司（神）→

3位 筒香嘉智（De）→

4位 丸 佳浩（巨）→

5位 糸井嘉男（神）↑





◆ パシフィック・リーグ ファン投票結果



＜先発投手＞

1位 千賀滉大（ソ）→

2位 山本由伸（オ）→

3位 有原航平（日）↑

4位 涌井秀章（ロ）↑

5位 高橋 礼（ソ）↓



＜中継投手＞

1位 宮西尚生（日）→

2位 甲斐野央（ソ）→

3位 平井克典（西）→

4位 唐川侑己（ロ）→

5位 澤田圭佑（オ）→



＜抑え投手＞

1位 松井裕樹（楽）→

2位 増井浩俊（オ）↑

3位 森 唯斗（ソ）↓

4位 秋吉 亮（日）→

5位 益田直也（ロ）→



＜捕手＞

1位 森 友哉（西）→

2位 甲斐拓也（ソ）→

3位 田村龍弘（ロ）→

4位 嶋 基宏（楽）→

5位 若月健矢（オ）↑



＜一塁手＞

1位 山川穂高（西）→

2位 中田 翔（日）→

3位 鈴木大地（ロ）→

4位 内川聖一（ソ）→

5位 Ｔ－岡田（オ）↑



＜二塁手＞

1位 浅村栄斗（楽）→

2位 外崎修汰（西）→

3位 中村奨吾（ロ）→

4位 福田周平（オ）↑

5位 牧原大成（ソ）↑



＜三塁手＞

1位 レアード（ロ）→

2位 松田宣浩（ソ）→

3位 中村剛也（西）→

4位 ウィーラー（楽）→

5位 頓宮裕真（オ）→



＜遊撃手＞

1位 今宮健太（ソ）→

2位 源田壮亮（西）→

3位 中島卓也（日）→

4位 茂木栄五郎（楽）→

5位 大城滉二（オ）↑



＜外野手＞

1位 秋山翔吾（西）→

2位 吉田正尚（オ）→

3位 柳田悠岐（ソ）→

4位 大田泰示（日）→

5位 西川遥輝（日）→



＜指名打者＞

1位 近藤健介（日）→

2位 デスパイネ（ソ）→

3位 ブラッシュ（楽）→

4位 栗山 巧（西）→

5位 バルガス（ロ）→

