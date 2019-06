パンク⽼⼈“s-ken”が⾒た70年代ニューヨーク写真展が京都にて開催

地下⽔脈のドンと呼ばれ⾳楽業界を⾒つめ続けるプロデューサーであり、⽇本にパンクミュージックを持ち込んだ第⼀⼈者でもある”パンク⽼⼈”ことs-kenが、7月14日〜8月12日の約1ヶ月間、外国特派員時代のニューヨーク写真展「1977 NYC EXPROSION」を京都にて開催する。



初⽇の7月14⽇には、オープニングパーティとして⾃⾝もパンクロッカーであった芥川賞作家の”町⽥康”がゲストに参加し、トークセッションが⾏われる。司会にはs-kenの旧友バンヒロシ、安⽥謙⼀が担当、京都在住で親交のある”タカツキ”を始めミュージシャンたちとのライブセッションも予定している。



開催場所は、2011年に開業し「京都のアート&カルチャーの今」を発信するホテルアンテルーム京都。館内には、ギャラリーやレストラン、バーがあり、彫刻家・名和晃平ら9組のアーティストが⼿がけるコンセプトルームも。2017年にはデヴィッド・ボウイ写真展を「DAVID BOWIE by MICK ROCK」を開催するなど、⾳楽・アートイベントも積極的に⾏なっている。



”パンクロック”、”ヒップホップ”、”ガラージュ”など⾰新的⾳楽⾰命と死に⾄る病”エイズ”が同時多発的に発⽣した1977年のニューヨーク。まさにこの年、マンハッタン、ウェストサイドに住み、天国と地獄が共存するスリリングな”ザ・シティ”の写真を撮り続けた海外特派員時代のs-ken。特に最下層エリア、バワリー街のナイトクラブ”CBGB”に⼊り浸り、パティー・スミス、ラモーンズ、テレビジョン、リチャード・ヘル&ヴォイドイズ、トーキングヘッズなど勃興時のエキサイティングなニューパンクロックシーンを⽣々しくドキュメントしている。



6月22日には、東京⻘⼭にあるRestaurant Bar CAYにて、いとうせいこう、s-ken、町⽥康の3者がタッグを組み、「⾳楽」と「⽂学」の融合イベント「東京ニューソース」が開催される。





s-ken PHOTO EXHIBITION「1977 NYC EXPLOSION in KYOTO」

2019年7月14日(⽇)〜8月12日(⽉祝)HOTEL ANTEROOM KYOTO Gallery9.5

時間:11 時〜21 時

⼊場:⼊場無料

問い合わせ:075-681-5656(京都アンテルーム 担当:上⽥/須⼭/江⼝)

初日、7/14 には OPENING PARTY として「s-ken×町田康トークセッション&ライブセッション」を開催!

2019年7月14日(日)ホテル アンテルーム 京都

時間:開場 14:00 開演 15:00

⼊場:1500円+1drink

チケット予約:banbe1958@icloud.co.jp (写真展実⾏委員会)

(お名前、人数を明記の上メールにてお申込み下さい。通常2~3日以内に承りメールを返信させて頂きます)

※⼊場は整理番号順。全席⾃由(椅⼦席、⽴⾒席あり)

トーク出演:s-ken、町⽥康

ライブ出演:s-ken(vo&words)、タカツキ(words&bass)、⼤前千鶴(key)、岡⽥康孝(Bass)、⽚⼭ゆうき(g)

MC:バンヒロシ、安⽥謙⼀(タカツキ)

主催:写真展実⾏委員会

協賛:ホテル アンテルーム 京都

お問い合わせ:banbe1958@icloud.co.jp (写真展実⾏委員会)

ホームページ:www.hotel-anteroom.com



TokyoNewSource vol.1 ~Poetry Jam~

2019年6月22日(土)Restaurant Bar CAY

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

料金:前売 4000円 / 当日 4500円

(入場時 1D 600 円別・要1オーダー/ローソンチケットのみ整理番号付、他先着整列順)

チケット取扱:ローソンチケット https://l-tike.com/order/?gLcode=72537 (L コード:72537)

CAY 電話予約 03-3498-7840(平日 12:00~20:00)

CAY メール予約 cayyoyaku@spiral.co.jp

出演:

"いとうせいこう is the poet

いとうせいこう(Words)、Watusi(Ba)、會田茂一(Gt)、龍山一平(Key)、コバヤシケン (Sax)、DUB MASTER X(PA)

"s-ken&prester john s-ken(Words&Vo)、スティーヴ エトウ(Per)、角田隆太(Ba)、岡愛子(Gt)、矢代恒彦(Key)

"町田康&3S 町田康(Words)、中村 jizo 敬治(Gt)、浅野雅暢(Sax)

"SECRET COLORS(Guest Poets) ID、GOMESS、toto (SUIKA)、向坂くじら (Anti-Trench)

三善出(Vo,Gt)、小林洋(Ba)、1×2_6(Vo,Key,Sampler)、堀口隆司(Dr)