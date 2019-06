The Birthday、AL未収録のシングルB面集発売＆台湾でのツアー追加公演も

The Birthdayが、シングルカップリング曲とレアトラックを収録したアルバム『WATCH YOUR BLINEDSIDE 2』を8月28日にリリースすることが決定した。



今作は2010年にリリースした第1弾に続く第2弾のアルバムとなる。フジイケンジ加入後の『なぜか今日は』(10th SG、2011年4月リリース)から、最新シングル『OH BABY!』(21th SG、2019年2月リリース)までの12枚のシングル収録曲でアルバム未収録のB面トラック13曲全て、さらにPUFFYに提供した楽曲「誰かが」のセルフカバー、新曲「ペーパームーン」も収録している。さらにこのアルバムリリースに合わせた新アー写・ジャケット写真も同時に公開となった。



また、現在開催中の最新アルバム『VIVIAN KILLERS』を引っ提げた「VIVIAN KILLERS TOUR 2019」の台湾での追加公演が決定した。詳細は以下より。





<リリース情報>







The Birthday

『WATCH YOUR BLINDSIDE 2』



発売日:2019年8月28日(水)

値段:3000円+tax



=収録曲=

1. 2秒

2. YUYAKE

3. 泥棒サンタ天国

4. 誰かが

5. VIRGIN NUDE BEAT PARTY

6. PISTOL

7. STAR MAN

8. ダンス・ナンバー

9. WALTZ

10. 気が知れない

11. 木枯らし6号

12. VICIOUS

13. STAR SUGAR BOAT

14. SUMMER NIGHT (DREAD version)

15. ペーパームーン ※新曲



※初回プレス分封入特典:ステッカー(チバユウスケ デザイン)





<ツアー情報>



The Birthday

「VIVIAN KILLERS TOUR 2019」



<前半>

2019年6月12日(水) club SONIC iwaki 6月14日(金) 山形 ミュージック昭和セッション

2019年6月16日(日) 宮古 COUNTER ACTION

2019年6月18日(火) 青森 Quarter

2019年6月20日(木) 帯広 MEGA STONE

2019年6月22日(土) 根室 HYWATT HALL

2019年6月28日(金) 金沢 Eight Hall

2019年6月29日(土) 富山MAIRO

2019年7月5日(金) 浜松 窓枠

2019年7月7日(日) 岐阜 CLUB-G

2019年7月9日(火) 滋賀U☆STONE

2019年7月10日(水) 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM

2019年7月12日(金) 米子 AZTiC laughs

2019年7月14日(日) 大分T.O.P.S Bitts HALL

2019年7月17日(水) 奄美 ROADHOUSE ASiVi

2019年7月19日(金) 沖縄 桜坂セントラル

覺醒音樂祭十周年:The Birthday 『VIVIAN KILLERS TOUR 2019』in 台北

2019年7月22日(月) 台湾 台北THE WALL *追加公演



<後半>

2019年8月30日(金) 恵比寿 リキッドルーム

2019年9月4日(水) 川崎 クラブチッタ

2019年9月7日(土) 新潟 LOTS

2019年9月14日(土) 広島 クラブクアトロ

2019年9月16日(月・祝) 高松 festhalle

2019年9月21日(土) 仙台 PIT

2019年9月23日(月・祝) Zepp Sapporo

2019年9月29日(日) Zepp Osaka Bayside

2019年10月3日(木) Zepp Nagoya

2019年10月5日(土) Zepp Fukuoka

2019年10月10日(木) Zepp DiverCity Tokyo



TOUR INFORMATION:www.rockin-blues.com/

The Birthday オフィシャルアカウント:http://thebirthday.jp