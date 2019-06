FIFA女子ワールドカップ フランス2019のグループステージ第1節3日目が9日に行われた。

オーストラリアとイタリアの一戦は、22分にFWサマンサ・カーがPKのこぼれ球を自ら押し込んで、オーストラリアが先制する。それでもイタリアは56分、高い位置でボールを奪ったFWバルバラ・ボナンセアがそのまま右足シュートを沈めて同点。後半アディショナルタイム5分にはFKをボナンセアがヘディングで合わせて、イタリアが2-1の劇的逆転勝利を収めた。

初出場のジャマイカと対戦したブラジルは、FWクリスチアーニ・ロゼイラが15分にヘディングシュートを沈めて先制点を決めると、50分にも追加点を挙げる。さらにクリスチアーニは64分にペナルティエリア手前からのFKを豪快に叩き込み、ハットトリックを達成。ブラジルは3-0の快勝で初優勝へ好スタートを切った。

大会初の英国対決は、14分にFWニキータ・パリスがPKを決めて、イングランドが先制。さらに40分にはFWエレン・ホワイトがエリア内のこぼれ球を左足で沈めて追加点を挙げた。初出場のスコットランドは79分にFWクレア・エムスリーがW杯初ゴールを決めて一矢報いたが、反撃もここまで。英国対決は2-1でイングランドに軍配が上がった。

■グループステージ第1節

▼6月7日

フランス 4-0 韓国(グループA)

▼6月8日

ノルウェー 3-0 ナイジェリア(グループA)

ドイツ 1-0 中国(グループB)

スペイン 3-1 南アフリカ(グループB)

▼6月9日

オーストラリア 1-2 イタリア(グループC)

ブラジル 3-0 ジャマイカ(グループC)

イングランド 2-1 スコットランド(グループD)

▼6月10日

アルゼンチン vs 日本(グループD)

カナダ vs カメルーン(グループE)

▼6月11日

ニュージーランド vs オランダ(グループE)

チリ vs スウェーデン(グループF)

アメリカ vs タイ(グループF)

■グループステージ第2節

▼6月12日

ナイジェリア vs 韓国(グループA)

ドイツ vs スペイン(グループB)

フランス vs ノルウェー(グループA)

▼6月13日

オーストラリア vs ブラジル(グループC)

南アフリカ vs 中国(グループB)

▼6月14日

日本 vs スコットランド(グループD)

ジャマイカ vs イタリア(グループC)

イングランド vs アルゼンチン(グループD)

▼6月15日

オランダ vs カメルーン(グループE)

カナダ vs ニュージーランド(グループE)

▼6月16日

スウェーデン vs タイ(グループF)

アメリカ vs チリ(グループE)