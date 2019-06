1週間のアニメのニュースをまとめて紹介する「アニメ1週間」。今回(6月2~8日)は、「スター☆トゥインクルプリキュア」のキャラクターが登場するステージイベントが開催されるニュースやアニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」のキャストによるユニット「Aqours(アクア)」のライブブルーレイディスクがオリコン首位を獲得した話題などが注目された。

6月2日、人気アニメ「プリキュア」(ABCテレビ・テレビ朝日系)シリーズの第16弾「スター☆トゥインクルプリキュア」の劇場版アニメ「映画スター☆トゥインクルプリキュア(仮)」が10月19日に公開されることが分かった。テレビアニメ「Go!プリンセスプリキュア」や劇場版アニメ「映画 魔法つかいプリキュア! 奇跡の変身!キュアモフルン!」などの田中裕太さんが監督を務める。

2日、人気アニメ「マクロス」シリーズの「マクロスΔ(デルタ)」の完全新作劇場版アニメのタイトルが「劇場版マクロスΔ 絶対 LIVE!!!!!!」に決まったことが分かった。同日、幕張メッセ(千葉市美浜区)で開催されたイベント『SANKYO presents MACROSS CROSSOVER LIVE 2019」で発表された。

3日、テレビアニメ化もされたグルメマンガ「食戟(しょくげき)のソーマ」が“残り3話”で完結することが明らかになった。同日発売の連載誌「週刊少年ジャンプ」(集英社)27号で発表された。

4日、「スター☆トゥインクルプリキュア」のキャラクターが登場するステージイベント「スター☆トゥインクルプリキュア ドリームステージ」が、7月13日から四街道市文化センター大ホール(千葉県四街道市)ほかで順次、開催されることが分かった。ステージはオリジナルストーリーで、願いごとを三つかなえてくれる宇宙の宝イマージジュエルの力で、妖精のフワが人間の女の子になるほか、イマージジュエルを狙う宇宙伯爵ドラクールが登場する。人間の女の子になったフワ、新プリキュアのキュアコスモらが描かれたビジュアルも公開された。

5日、富士見ファンタジア文庫(KADOAKAWA)の人気ライトノベルが原作のテレビアニメ「通常攻撃が全体攻撃で二回攻撃のお母さんは好きですか?」が、7月12日からTOKYO MX、BS11ほかで順次、放送されることが明らかになった。

6日、人気アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズの新作「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」のイベント「『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』THUNDER STORM SESSION DJ Party!!!」が新宿バルト9(東京都新宿区)で開催。「TRF」のDJ KOOさんのDJプレーを披露するイベントで、サプライズゲストとしてDJ KOOさんをモデルとしたキャラクターDJ.Cooを演じる声優の森久保祥太郎さんが登場。森久保さんが「TRF」の楽曲でアニメの挿入歌「EZ DO DANCE」を熱唱し、ラップも披露すると、ファンから大きな歓声が上がった。

6日、アニメ「ONE PIECE」「プリキュア」などで知られる東映アニメーションが、オリジナルアニメ企画を一般公募し、クリエーターを発掘する新プロジェクト「東映アニメーション 100年アニメプロジェクト」を始動したことが分かった。創立60周年を経た同社がアニメ企画を一般公募するのは初めて。四つのコースが設けられ、「一休さん」のリメーク企画も募集する。

6日に発表されたオリコン週間ブルーレイディスク(BD)ランキング(10日付)によると、アニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」のキャストによるユニット「Aqours(アクア)」のライブBD「ラブライブ!サンシャイン!! Aqours 4th LoveLive! ~Sailing to the Sunshine~ Blu-ray Memorial BOX【完全生産限定】」(5月29日発売)が、発売初週に約2万4000枚を売り上げ、初登場で総合部門の首位に輝いた。

8日、日本テレビ系の生放送情報番組「ZIP!」(月~金曜午前5時50分)で、10~14日に「声優ウィーク」と題して、声優の上坂すみれさん、佐倉綾音さん、木村昴さん、KENNさん、加藤英美里さんが日替わりでナレーションを担当することが分かった。番組内のコーナー「流行ニュース キテルネ!」のナレーションを務める。