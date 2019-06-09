日本戦に挑むエルサルバドル代表（写真は今年3月のもの） [写真]=Getty Images

　エルサルバドル代表は9日、キリンチャレンジカップ2019・日本代表戦に挑むスターティングメンバーを発表した。

　エルサルバドルはFIFAランキング71位で、日本代表との過去の対戦はない。試合は19時にキックオフ。TBS系列で生中継される。

■エルサルバドル代表　日本戦スタメン

▼GK
1 ヘンリー・エルナンデス（ADチャラテナンゴ）

▼DF
21 ブライアン・タマカス（スポルティボ・ルケーニョ／パラグアイ）
3 ロベルト・ドミンゲス（CD FAS）
4 イバン・マンシア（アリアンサFC）
15 ホナタン・ヒメネス（アリアンサFC）

▼MF
7 ダルウィン・セレン（ヒューストン・ダイナモ／アメリカ）
10 ハイメ・アラス（CSDムニシパル／グアテマラ）
12 マルビン・モンテロサ（アリアンサFC）
6 ナルシソ・オレジャナ（アリアンサFC）
16 オスカル・セレン（アリアンサFC）

▼FW
9 ネルソン・ボニージャ（バンコク・ユナイテッドFC／タイ）

□控えメンバー

▽GK
18 ケビン・カラバンテス（CDムニシパル・リメニョ）

▽DF
20 ルベン・マロキン（アリアンサFC）
2 モイセス・ガルシア（CD FAS）
5 アレクサンデル・メンドーサ（サンタ・テクラFC）

▽MF
14 アンドレス・フロレス（ポートランド・ティンバース／アメリカ）
19 ヘルソン・マジェン（サンタ・テクラFC）
23 ディエゴ・コカ（CDアギラ）
13 サントス・オルティス（CDアギラ）

▽FW
8 ダビド・ルガマス（CD FAS）
11 フアン・カルロス・ポルティージョ（アリアンサFC）