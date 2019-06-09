エルサルバドル代表は9日、キリンチャレンジカップ2019・日本代表戦に挑むスターティングメンバーを発表した。
エルサルバドルはFIFAランキング71位で、日本代表との過去の対戦はない。試合は19時にキックオフ。TBS系列で生中継される。
■エルサルバドル代表 日本戦スタメン
▼GK
1 ヘンリー・エルナンデス（ADチャラテナンゴ）
▼DF
21 ブライアン・タマカス（スポルティボ・ルケーニョ／パラグアイ）
3 ロベルト・ドミンゲス（CD FAS）
4 イバン・マンシア（アリアンサFC）
15 ホナタン・ヒメネス（アリアンサFC）
▼MF
7 ダルウィン・セレン（ヒューストン・ダイナモ／アメリカ）
10 ハイメ・アラス（CSDムニシパル／グアテマラ）
12 マルビン・モンテロサ（アリアンサFC）
6 ナルシソ・オレジャナ（アリアンサFC）
16 オスカル・セレン（アリアンサFC）
▼FW
9 ネルソン・ボニージャ（バンコク・ユナイテッドFC／タイ）
□控えメンバー
▽GK
18 ケビン・カラバンテス（CDムニシパル・リメニョ）
▽DF
20 ルベン・マロキン（アリアンサFC）
2 モイセス・ガルシア（CD FAS）
5 アレクサンデル・メンドーサ（サンタ・テクラFC）
▽MF
14 アンドレス・フロレス（ポートランド・ティンバース／アメリカ）
19 ヘルソン・マジェン（サンタ・テクラFC）
23 ディエゴ・コカ（CDアギラ）
13 サントス・オルティス（CDアギラ）
▽FW
8 ダビド・ルガマス（CD FAS）
11 フアン・カルロス・ポルティージョ（アリアンサFC）