日本代表は9日、キリンチャレンジカップ2019・エルサルバドル戦に挑むスターティングメンバーを発表した。
エルサルバドルはFIFAランキング71位で、日本代表との過去の対戦はない。
試合は19時にキックオフ。TBS系列で生中継される。
■日本代表 エルサルバドル戦スタメン
▼GK
23 シュミット・ダニエル（ベガルタ仙台）
▼DF
16 冨安健洋（シント・トロイデン／ベルギー）
3 昌子源（トゥールーズ／フランス）
22 畠中槙之輔（横浜F・マリノス）
▼MF
6 橋本拳人（FC東京）
25 小林祐希（ヘーレンフェーン／オランダ）
8 原口元気（ハノーファー／ドイツ）
14 伊東純也（ヘンク／ベルギー）
9 南野拓実（ザルツブルク／オーストリア）
21 堂安律（フローニンゲン／オランダ）
▼FW
13 永井謙佑（FC東京）
□控えメンバー
▽GK
12 権田修一（ポルティモネンセ／ポルトガル）
28 大迫敬介（サンフレッチェ広島）※初招集
▽DF
5 長友佑都（ガラタサライ／トルコ）
19 酒井宏樹（マルセイユ／フランス）
4 山中亮輔（浦和レッズ）
2 室屋成（FC東京）
6 中山雄太(ズウォレ／オランダ)
▽MF
7 柴崎岳（ヘタフェ／スペイン）
11 中島翔哉（アル・ドゥハイル／カタール）
24 守田英正（川崎フロンターレ）
27 久保建英(FC東京)
▽FW
15 大迫勇也（ブレーメン／ドイツ）