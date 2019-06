BABYMETALが7月7日に開催する愛知・ポートメッセなごや公演の模様を、全国各地の映画館でライブビューイングすることがアナウンスされた。

BABYMETALは“FOX DAY”とされる4月1日に、2019年中に3年ぶりのニューアルバム(タイトル未定)を世界リリースすることと、6月28、29日に神奈川・横浜アリーナで「BABYMETAL AWAKENS - THE SUN ALSO RISES -」、7月6、7日に愛知・ポートメッセなごやで「BABYMETAL ARISES - BEYOND THE MOON - LEGEND - M -」と題したライブを行うことを発表した。ライブビューイングは、この愛知公演の最終日で行われる。

BABYMETAL AWAKENS - THE SUN ALSO RISES -

2019年6月28日(金)神奈川県 横浜アリーナ

2019年6月29日(土)神奈川県 横浜アリーナ

BABYMETAL ARISES - BEYOND THE MOON - LEGEND - M -

2019年7月6日(土)愛知県 ポートメッセなごや

2019年7月7日(日)愛知県 ポートメッセなごや