メジャーレーベルを待ち受ける5つの脅威

2年前、ゴールドマンサックスが発表したレポートは、世界中の音楽業界人たちを大いに興奮させた。中でもとりわけ色めき立っていたのは、ユニバーサルミュージックグループ、ソニー・ミュージックエンターテインメント、ワーナー・ミュージック・グループという3大メジャーレーベルの株主たちだろう。



そのヘッドラインは極めてエキサイティングなものだった。ゴールドマンの市場予想レポートによると、レコード業界の総収益は2030年までに現在の倍以上になり、ストリーミングによる収益は年間280億ドルに達する見込みだという。



明るい展望を示したゴールドマンの同レポートは投資家たちの関心を集め、上昇を続けるユニバーサルミュージックグループの株価はさらに増した。その一方で、バブルの崩壊とナップスターがもたらした危機の数々を経験した音楽業界のベテランたちは、その楽観的な見方に疑問を投げかけている。(ゴールドマンによるレポートのタイトルは「Music In The Air(レコード業界の明るい未来)」というものだったが、ジョーク好きの同業者は筆者にこう言った。「Pie In The Sky(パイが飛び交うお祭り騒ぎ)の方が正しいな」



しかし現状は、ゴールドマンの予想がむしろ保守的すぎる可能性を示している。同レポートは2018年にレコード業界の収益は世界全体で181億ドル、ストリーミングによる収益は84億ドルに達すると予想していたが、実際の数字はそれ以上だった。その後IFPIが発表したデータによると、2018年のレコード業界の総収益は前年比9.7パーセント増の191億ドルであり、ストリーミングによる収益は89億ドルとなっている。



当然レコード業界は浮き足立っており、ユニバーサルミュージックグループは「すべてのレコード会社にとって過去最高の1年だった」と興奮気味に投稿した。しかしレコード業界は遠くない過去に味わった苦い経験からも、その前途にどういった危険性が潜んでいるのかを把握しておくべきだろう。



ビジネスの好調ぶりに色めき立つのは大いに結構だが、メジャーレーベル各社が考慮しておくべき5つの脅威を以下に列挙する。



1. ヨーロッパにおける収益増加ペースの低下



世界の音楽業界におけるセールスシートのスタンダード、IFPIの2019年度Global Music Reportに並んだ数字は一見ポジティヴなものばかりだが、ひとつだけ明らかにそうでないものがある。世界の経済を支えるヨーロッパにおいて、昨年のレコード業界の成長率は極めてゼロに近く、2018年度の収益は前年からわずか0.1パーセント増となっている。



これには大きく2つの要因がある。ひとつはドイツで続くCD売上の著しい減少、もうひとつは北欧におけるストリーミングサービスの飽和だ。世界第4位の市場規模を誇るドイツのレコード業界の収益は前年比9.9パーセント減となっており、CDやレコードの売上は毎年1億2700万ドルのペースで減少を続けている。ストリーミング市場は拡大しているものの、その収益は1億1300万ドルとなっており、CD売上の減少によるロスをカバーしきれていない。



イギリスにとっても楽観視できない1年だった。現地の業界団体BPIによると、英国におけるレコード業界の収益は前年比3.1パーセント増となっている。しかし英国では同期間のインフレ率がその数字を上回っているため(3.3パーセント増)、実質上イギリスのレコード業界はわずかに縮小していることになる。



一方スカンジナビア半島では、また別の課題が明らかになりつつある。スウェーデンにおける2018年の同業界の成長率は2.8パーセントにとどまっており、ノルウェーではそれ以下の1.7パーセント増となっている。両国とも音楽ソフト販売の大半をストリーミングが占めており、昨年はノルウェーでは90.5パーセント、スウェーデンでは89.4パーセントとなっている。同分野が飽和しつつあるそういった地域では、今後その他の部分を成長させていく必要がある。



ストリーミングのシェア拡大ペースの低下という点では、アメリカも例外ではない。2019年第1期、Spotifyが北米で新たに獲得したアクティブユーザーの数は80万人にとどまっている。2018年第1期に同社が350万人の新たなアクティブユーザーを獲得していることを考えれば、その減速ぶりは顕著だ。





2. アーティストの影響力の拡大、増大する契約金



先週レコード業界の人々を色めき立たせたニュースは他にもある。IFPIの統計によると、各レーベルのA&R業務への投資総額は2017年に41億ドルに達し、アーティスト関連のコスト(宣伝費を含む)の総額は58億ドルに上った。前者が28億ドル、後者が45億ドルであった2015年と比較すれば、数字は飛躍的に増加している。



ユニバーサル、ソニー、ワーナーの3社がこの事実をあまり歓迎しない理由は何か? 2017年のレコード業界の総収益のうち、アーティスト関連のコストは実に33.8パーセントを占めている。しかしIFPIによると、2015年の段階ではアーティスト関連のコストは総収益の27パーセントにとどまっていた。言い換えれば、レコード会社の収益のうちアーティストに費される額の割合が、2年前と比べて飛躍的に増加しているということだ。



もうひとつ重要な点について触れておく。筆者がIFPIに直接確認したところ、同社の統計におけるレーベルの「A&R」費用という項目には、新人アーティストに支払われる契約金と印税が含まれているという。つまり、新人アーティストに破格の条件が提示されることが稀ではなくなった現在、レーベルの収益に対するアーティスト関連コストの割合がいつになく高まっているということだ。



3. 違法ダウンロード



「過去5年間で、我々は音楽業界における違法ダウンロード問題をほぼ根絶しました」



ノルウェーのIFPI代表Marte Thorsbyが2015年に残したこの発言には、音楽業界における各方面から賛辞が送られた。彼女の言ったことは事実であり、Spotifyをはじめとする合法ストリーミングサービスの成長は、The Pirate Bayに代表される違法ダウンロードサイトの大半を葬った。しかし、最近では同じ分野で新たな問題が起きつつあり、その根絶には程遠いと言わざるを得ない。



違法ダウンロード市場の動向を監視するMUSOによると、2018年における違法ダウンロードサイトへのアクセス数は、世界中で実に1890億回を超えるという。同社のリサーチによると、そのうちの約60パーセントが、クラウドベースのサーバー上で映画やテレビ番組や音楽コンテンツを違法に公開しているウェブサイトにアクセスしているという。過去に長期に渡って音楽業界を脅かしたビットトレント系ダウンロードサイトへのアクセスは、そのうちのわずか13パーセントに過ぎない。



しかし、レコード業界は事態を楽観視している。MUSOによると、これら1890億件のうち音楽コンテンツを扱ったものは15.9パーセントにとどまっており、前年度34パーセント減という数字は、あらゆるコンテンツの中で最も顕著に改善傾向を示している。それでもなお、1890億件の15.9パーセント、つまり300億件の違法行為が見られるという状況は無視できないはずだ。





4. ストリーミングサービスおける価格調整の動き



以前ローリングストーン誌は、過去数年におけるSpotifyの有料会員ごとの平均収益の著しい低下について報じた。実質的にSpotifyの平均サブスクリプション料が低下している要因のひとつには、インドネシアやインド、南米といった地域で市場に見合った価格に設定されていることが挙げられる。またファミリープランやバンドルディール、そして今や当たり前となった無料体験キャンペーン等、様々な割引サービスの普及もその一因となっている。



ワーナー・ミュージック・グループのCEO、ステファン・クーパーはこういったトレンドに対してはっきりと苦言を呈しており、以下のようなコメントを最近発表した。「ストリーミングサービスが提供するプレミアムという名を冠した無料サービス、抜け穴だらけのファミリープラン、その他様々なマーケティング戦略はアーティストの価値と利益を損なうものであり、当社は引き続き断固たる姿勢をとっていく」



しかし実際には、自社の財務面におけるリスク要因がそういった「断固たる態度」を取ることを躊躇させている。将来的にストリーミングサービスのひとつが市場において圧倒的な影響力を持つことになった場合(例:Amazonのジェフ・ベゾスがSpotifyを買収する)、同社は「価格やマージンに対する態度を軟化させざるを得なくなる可能性はある」と認めている。



ワーナーはこうも述べている。「ストリーミング市場が寡占状態にあるという現状は、私たちが音楽ソフトをデジタル配信する上で課す金額の決定について、各ストリーミングサービス会社が大きな影響力を持つ状況をもたらしている。音楽業界の構図は変わり続けており、AmazonやApple Music、Spotify、Tencent等の音楽コンテンツ販売のシェアが拡大を続けた場合、そういった企業が(各レコード会社が主張する)利益率について更なる譲歩を求めてくる可能性は否定できない」



5. 不可測の事態



今年2月、筆者は音楽業界における「嵐の到来」と銘打ち、差し迫ったユニバーサルミュージックグループの売却案について本誌で報じた。



メジャーレーベル3社の中でも最大規模のユニバーサルについては、現在複数の投資銀行がその市場価値について調査を行っており、その金額は前年度の減価償却前利益(EBITA)10億ドルの最大50倍(!)になるとも言われている。UMGのオーナーVivendi氏は、最大で同社株の50パーセントを2020年1月末までに売却する方針だ。UMGが自社株を高い投資尺度(25倍以上)で売却すれば、ライバル会社のメジャーレーベル2社の市場価値が即座に向上することになるため、それぞれのオーナー自身がUMGの株購入に乗り出す可能性もある。



現時点でまだ議論されていないことがひとつある。それはユニバーサルの株に買い手が付かなかった場合のことだ。ブルームバーグはその可能性を排除しておらず、UMG株の販売ペースは鈍く「あまりの高値に個人投資家たちは二の足を踏んでいる」としている。



もしUMGが自社株売却に失敗すれば、投資家たちはレコード業界をめぐる明るい見通しについて懐疑的になり、市場予想レポートは下方修正を求められるかもしれない。それはユニバーサルのライバルであるソニーとワーナー(およびSpotify)の株主たちにとっても好ましくない事態だ。



こういったシナリオは現在のレコード業界のポジティヴなムードに水を差すばかりか、市場における活気を一気にしぼませる可能性を孕んでいる。



・著者のTim Inghamは、Music Business Worldwideの創設者兼出版人。2015年より、世界中の音楽業界に最新情報、データ分析、求人情報を提供している。毎週ローリングストーン誌でコラムを連載中。