「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズ「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」のテレビアニメ版第9話「大和アレクサンダー THE Charisma OF STREET」が、テレビ東京ほかで6月10日深夜から順次放送される。

大和アレクサンダー(アレク)はシュワルツローズのトレーニングルームで筋トレに励んでいた。誰ともなれ合うことのない孤高のアレクが、どうしてストリート系プリズムスタァを目指してショーをするようになったのだろうか? 過去に思いをはせながらアレクの向かった先には、意外な人物が待っていた。

「キンプリ」は、2013年4月~14年3月に放送された女児向けテレビアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」のスピンオフ。男性キャラクターが歌とショーに懸けるひたむきな姿を描く。16年に「KING OF PRISM by PrettyRhythm」、17年に「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」が公開された。新作「Shiny Seven Stars」はテレビアニメ版に先駆けて、3話ごと全4編の劇場編集版が上映されている。

※テレビ東京系では「全仏オープンテニス」の中継状況次第で放送時間が変更、または放送休止となる場合もある。