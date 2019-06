FIFA女子ワールドカップ フランス2019のグループステージ第1節が8日に行われた。

ドイツは中国と対戦し、66分に19歳のMFジュリア・グヴィンがCKのこぼれ球を叩き込んで1-0で勝利。12年ぶり3度目の優勝に向けて白星スタートを飾った。

2大会連続出場のスペインは、初出場の南アフリカと対戦。25分に南アフリカFWテンビ・クゲトラナに鮮やかな右足ミドルで歴史的なゴールを決められたが、66分にFWジェニファー・エルモソが相手のハンドで得たPKを決めて同点に追いつく。81分には南アフリカDFノサンド・ヴィラカジが2枚目のイエローカードで退場。スペインは82分、これで得たPKを再びエルモソが沈めて逆転に成功し、89分にルシア・ガルシアがダメ押しゴールを挙げて3-1で勝利した。

ナイジェリアと対戦したノルウェーは、17分に右CKのショートコーナーでMFグーロ・レイテンがペナルティエリア右から左足シュートを押し込んで先制した。34分にはリサ・マリエ・アトランドがエリア右でレイテンのパスをダイレクトで叩き込み、直後の37分にはイザベル・ヘルロブセンのクロスが相手のオウンゴールを誘って3-0で快勝。24年ぶり2度目の世界制覇へ好スタートを切った。

■グループステージ第1節

▼6月7日

フランス 4-0 韓国(グループA)

▼6月8日

ノルウェー 3-0 ナイジェリア(グループA)

ドイツ 1-0 中国(グループB)

スペイン 3-1 南アフリカ(グループB)

▼6月9日

オーストラリア vs イタリア(グループC)

ブラジル vs ジャマイカ(グループC)

イングランド vs スコットランド(グループD)

▼6月10日

アルゼンチン vs 日本(グループD)

カナダ vs カメルーン(グループE)

▼6月11日

ニュージーランド vs オランダ(グループE)

チリ vs スウェーデン(グループF)

アメリカ vs タイ(グループF)

■グループステージ第2節

▼6月12日

ナイジェリア vs 韓国(グループA)

ドイツ vs スペイン(グループB)

フランス vs ノルウェー(グループA)

▼6月13日

オーストラリア vs ブラジル(グループC)

南アフリカ vs 中国(グループB)

▼6月14日

日本 vs スコットランド(グループD)

ジャマイカ vs イタリア(グループC)

イングランド vs アルゼンチン(グループD)

▼6月15日

オランダ vs カメルーン(グループE)

カナダ vs ニュージーランド(グループE)

▼6月16日

スウェーデン vs タイ(グループF)

アメリカ vs チリ(グループE)