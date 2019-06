KANA-BOON・谷口&古賀 “ギタークリニック”を急遽開催

KANA-BOONの谷口鮪さん(Vo./Gt.)と古賀隼斗さん(Gt./Cho.)が、6月6日放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。リスナーから届いた楽曲の演奏に関する質問に答えました。あしざわ教頭:せっかくなので、何かアドバイスがあれば。古賀:KANA-BOONの中でも、「リードギターが難しい」みたいなことを言う人が多い曲ですね。ギターソロを弾き倒す部分が多かったりするんで。でも、そんなに気負わずにやっていただけたら。谷口:違うことやってもいいしね。古賀:別にアドリブで、全然違うことをやっていただいてもいいし。あしざわ教頭:自分なりのギターソロや、感じたままにやってしまえばいい?古賀:ライブで弦が切れたときとかもアドリブで弾いたりするんで、そういう気持ちでやっていいんじゃないかなと思います。古賀・谷口:がんばってください!谷口:同じ境遇の人が……(笑)。とーやま校長:ここにきて、KANA-BOONクリニックが開催されていますが(笑)。あしざわ教頭:何か、アドバイスをお願いします。谷口:俺のギターのコードは確かに難しいんです。使い方が難しいコードがいくつか出てきますけど、「シルエット」に出てくるコード進行ができるんであれば、結構いろんな曲ができるようになる。KANA-BOONの曲は特に。(古賀が担当する)リードは難しいね?古賀:そうね。でもリードもワンフレーズを繰り返す曲が多いので、まずそのワンフレーズを練習するやり方がいいと思います。一部分だけ切り取って、それを繰り返すイメージ。とーやま校長:(このリスナーのように)曲を聴いて、「これバンドでやってみたい」って思うのは、すごく素敵な衝動じゃないですか。KANA-BOON先生も、10代の頃にそんなことはありましたか?谷口:僕らもアジカン(ASIAN KUNG-FU GENERATION)が好きで、「このアジカンのメインリフギター弾いてみたい」とか、「この言葉を歌ってみたい」とか、そういうことを思っていたので嬉しいですね。古賀:そういう存在になれたのが嬉しいですね。KANA-BOONは、6月12日にニューシングル「まっさら」をリリースします。また、6月15日にはズーカラデル、ヒグチアイ、PELICAN FANCLUBが出演する対バンライブ『KANA-BOONのGO!GO!5周年!シーズン5「KANA-BOONのOSHI-MEEN!!」』をZepp DiverCity(TOKYO)で開催。詳細はオフィシャルサイトでご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/★★6/10(月)~6/14(金)「SCHOOL OF LOCK!」スペシャル授業WEEK! ★★6/10(月):木村昴先生初来校6/11(火):美波先生初来校 & BiSH先生新曲初オンエア6/12(水):逢田梨香子先生来校6/13(木):SEVENTEEN先生がまた(×4)来校6/14(金):Amazonカードをプレゼント☆☆「未確認フェスティバル2019」ネットステージ投票受付中!☆☆