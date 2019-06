Aqours「ライブスタッフになりたい」リスナーの夢を応援

アニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」の声優ユニット・Aqoursの逢田梨香子と高槻かなこが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。Aqoursのライブを見て夢が生まれた17歳の男子リスナーと電話を繋ぎ、エールを送りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Aqours LOCKS!」6月6日(木)放送分)このリスナーは、Aqoursの3rdライブをきっかけに、「ライブ会場のスタッフになりたい!」という夢を持ちました。ですがこの仕事について、待遇や給料面の噂を聞くうちに怖くなったとのこと。Aqoursの2人は、自身の“スクールアイドル”という名称にちなみ、“〇〇のアイドル”と命名し応援しました。高槻:書き込みありがとうございます! すごい嬉しいです!逢田:しかも、私たちのライブがきっかけで、夢が生まれたんだよ。すごい素敵なことだよね! 具体的には、どういう分野の職業を目指したいの?リスナー:僕は音響スタッフがいいかなと思っています。逢田:私たちも、そういう方たちがいないとステージに立てないわけだからね。(職業についての)噂みたいなものも聞いたの?リスナー:実力社会なので、最初は非正規雇用から始まっているとか、良くなかったら一生アルバイトみたいな給料になるとか。生活していけるのかなって恐怖があります……。逢田:なるほどね~。でも私たちも、安定しない職業じゃない?高槻:もう、超超超実力社会だからね~。逢田:でもどうしてもやりたいからさ~……。高槻:なんか、そういうこと考えずに始めちゃったからね。大変な思いもいっぱいしてるけど。逢田:でも“自分”として生きられるのって、一回だけじゃん。そう考えると、安定しなかったらどうしよう、とか考えているのはもったいないよね~。とりあえず、飛び込んでみたほうがいいのかなって思うよね!リスナー:そうですね。何も考えずに、まず一歩踏み出したほうが(いいですね)。高槻:本当に素敵な仕事だなって思うよ。リスナー:ありがとうございます!高槻:どうなっても、人生まだまだ長いから。逢田:そうそう! いろんな道まだあるしさ!高槻:「あのとき、なんでやってなかったんだろう」って後悔するよりも、やっちゃって後悔するほうが結構楽だよ!逢田:そうだね!ということで……!「あなたを、縁の下の力持ちのスクールアイドルとして認定します!」。リスナー:ありがとうございます!」逢田:本当に全力で応援しているので!高槻:頑張って欲しい!人生の大事なチャンスだね!逢田:頑張ってね!リスナー:ありがとうございます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/★★6/10(月)~6/14(金)「SCHOOL OF LOCK!」スペシャル授業WEEK! ★★6/10(月):木村昴先生初来校6/11(火):美波先生初来校 & BiSH先生新曲初オンエア6/12(水):逢田梨香子先生来校6/13(木):SEVENTEEN先生がまた(×4)来校6/14(金):Amazonカードをプレゼント☆☆「未確認フェスティバル2019」ネットステージ投票受付中!☆☆