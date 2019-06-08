6月10日に開催予定だった山下達郎の全国ツアー「PERFORMANCE 2019」栃木・宇都宮市文化会館公演の延期が発表された。

バンドメンバーである難波弘之（Key）の白板症治療に伴い、同ツアーより6月6日の千葉・市川市文化会館公演を延期していた山下。栃木公演は11月19日に同会場で振替公演が行われる。また6月14日の岩手・岩手県民会館 大ホール公演の開催可否は6月12日12:00に発表される。

山下達郎 PERFORMANCE 2019

2019年6月6日（木）千葉県 市川市文化会館（※公演延期）

2019年6月10日（月）栃木県 宇都宮市文化会館（※公演延期）

2019年6月14日（金）岩手県 岩手県民会館 大ホール

2019年6月16日（日）青森県 青森市文化会館 リンクステーションホール青森

2019年6月22日（土）福岡県 福岡サンパレス

2019年6月23日（日）福岡県 福岡サンパレス

2019年6月26日（水）島根県 島根県民会館

2019年6月29日（土）広島県 上野学園ホール

2019年6月30日（日）広島県 上野学園ホール

2019年7月4日（木）大阪府 フェスティバルホール

2019年7月5日（金）大阪府 フェスティバルホール

2019年7月8日（月）長野県 キッセイ文化ホール（長野県松本文化会館）

2019年7月12日（金）東京都 中野サンプラザホール

2019年7月13日（土）東京都 中野サンプラザホール

2019年7月17日（水）東京都 NHKホール

2019年7月18日（木）東京都 NHKホール

2019年7月25日（木）埼玉県 大宮ソニックシティ

2019年7月26日（金）埼玉県 大宮ソニックシティ

2019年7月30日（火）宮城県 東京エレクトロンホール宮城

2019年7月31日（水）宮城県 東京エレクトロンホール宮城

2019年8月4日（日）静岡県 静岡市民文化会館 大ホール

2019年8月9日（金）東京都 中野サンプラザホール

2019年8月10日（土）東京都 中野サンプラザホール

2019年8月16日（金）神奈川県 神奈川県民ホール

2019年8月17日（土）神奈川県 神奈川県民ホール

2019年8月21日（水）和歌山県 和歌山県民文化会館 大ホール

2019年8月24日（土）大阪府 フェスティバルホール

2019年8月25日（日）大阪府 フェスティバルホール

2019年8月30日（金）兵庫県 神戸国際会館こくさいホール

2019年8月31日（土）兵庫県 神戸国際会館こくさいホール

2019年9月3日（火）千葉県 市川市文化会館（※6月6日分振替公演）

2019年9月6日（金）東京都 NHKホール

2019年9月7日（土）東京都 NHKホール

2019年9月11日（水）愛媛県 松山市民会館 大ホール

2019年9月15日（日）大阪府 フェスティバルホール

2019年9月16日（月・祝）大阪府 フェスティバルホール

2019年9月19日（木）鹿児島県 鹿児島市民文化ホール 第1ホール

2019年9月21日（土）宮崎県 宮崎市民文化ホール

2019年9月24日（火）愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール

2019年9月25日（水）愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール

2019年9月29日（日）石川県 本多の森ホール

2019年9月30日（月）石川県 本多の森ホール

2019年10月4日（金）新潟県 新潟県民会館

2019年10月5日（土）新潟県 新潟県民会館

2019年10月9日（水）北海道 札幌文化芸術劇場hitaru

2019年10月10日（木）北海道 札幌文化芸術劇場hitaru

2019年10月13日（日）北海道 根室市総合文化会館

2019年10月18日（金）岡山県 倉敷市民会館

2019年10月20日（日）香川県 レクザムホール 大ホール

2019年10月26日（土）沖縄県 沖縄市民会館

2019年10月27日（日）沖縄県 沖縄市民会館

2019年11月19日（火）栃木県 宇都宮市文化会館（※6月10日分振替公演）