6月14日(金)放送のテレビ朝日系「ミュージックステーション」にaiko、King & Prince、GENERATIONS from EXILE TRIBE、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、sumika、NEWSが出演する。

シングルコレクションアルバム「aikoの詩。」をリリースしたaikoは収録曲の中から「milk」を披露。King & Princeは映画「うちの執事が言うことには」の主題歌「君に ありがとう」とデビュー曲「シンデレラガール」を歌う。GENERATIONS from EXILE TRIBEとTHE RAMPAGE from EXILE TRIBEはJr.EXILE世代の新プロジェクト「BATTLE OF TOKYO ~ENTER THE Jr.EXILE~」で生まれたコラボ曲「SHOOT IT OUT」を“GENERATIONS from EXILE TRIBE vs THE RAMPAGE from EXILE TRIBE”名義でパフォーマンス。sumikaはテレビアニメ「MIX」のオープニング曲「イコール」を、NEWSはテレビドラマ「よつば銀行 原島浩美がモノ申す!~この女ひとに賭けろ~」オープニング曲の「トップガン」を披露する。

テレビ朝日系「ミュージックステーション」

2019年6月14日(金)20:00~20:54

<出演者および披露曲>

・aiko「milk」

・King & Prince「君に ありがとう」「シンデレラガール」

・GENERATIONS from EXILE TRIBE vs THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「SHOOT IT OUT」

・sumika「イコール」

・NEWS「トップガン」