貧困よりも深刻な“自分の存在価値”の喪失…若新雄純が川崎殺傷事件を考察

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。5月30日(木)の放送は、木曜レギュラーパートナーの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が登場。最近起きたニュースを独自の視点で解説する「若新雄純の『色メガネ』」のコーナーでは、川崎殺傷事件について取り上げました。5月28日(火)、小学生らが刃物を持った男に襲われ20人が死傷した川崎殺傷事件。何の関係もない児童らを短時間で襲った後、容疑者は自殺を図ったことから、インターネット上では、「死にたいなら1人で死ねばいいのに」と憤る言葉が飛び交いました。一方で、「"死にたいなら1人で死ぬべき"と非難することは人を追い詰めてしまう」と反発する声が挙がるなど、議論を呼んでいます。若新は第一声で、「どんな状況であれ、人を巻き込んで死んでいいはずがない」と述べた上で、今回のような理不尽極まりない無差別殺人が起こるたびにと言います。人が持っているであろう道徳心やモラル、良心によって凶悪な犯罪が減っていくことが理想の社会ではありつつも、現状は「罰せられる罪の重さが、(凶悪犯罪の)"抑止力"になっている」と若新。不特定多数の人を殺めてしまえば、無期刑、死刑などに科せられることは明白です。そのため、「残念ながら、僕らは良心だけで犯行から思い留まっているのではない。人を殺めてしまうと(死刑となって)自分の命が奪われたり、投獄され不自由になるなど重い罰が与えられるから」と言い、懲罰が犯罪の抑止につながっているという側面に触れます。しかし、川崎殺傷事件の容疑者は「最初から計画的に、(犯行後)自分が自殺することまで考えていた。自分の命を失うことが怖くなくなってしまった人を、罰しようがない。思い留まるものがなくなってしまう」と危惧。さらに「一番危険なのは、自分の命を自ら捨ててしまってもいいと思っている状態」と若新は訴えます。容疑者は、両親が離婚後に伯父夫婦に引き取られ、事件当時は3人暮らしだったそうです。引きこもり状態にあったものの、高齢の伯父夫婦の援助で寝食は守られていました。若新は「物理的には不自由のない暮らしができていたなかで、(彼が)なぜ犯罪に及んだのか。食べることができるかどうかの貧困の問題よりも、社会における"自分の存在価値"を見いだせるかどうかがいよいよ深刻な問題になってきた」と主張します。伯父夫婦から相談を受けていた川崎市の職員が、会見で「(親族から)問題はなかったと聞いている」という旨の発言をしていたり、容疑者の写真が中学生当時のもので誰も最近の写真を持っていないこと、友人もいなかったことなどを挙げ、「問題がないから"大丈夫"なのではなくて、世の中から存在を忘れられてしまうような状態になっていて、自分でもそれを感じて絶望的だったのではないか」とコメント。「だからと言って無差別殺人は駄目」と釘を刺しつつ、「(容疑者は)自分が死んでも誰も気づかない・世の中は何も変わらないだろう、と思うくらい"自分の存在価値"を全く見い出せないところまで追い込まれた。だからこそ、1人で死ねずに人を巻き込むという最悪の凶行にいたったんだと思う」と話していました。また、若新は放送後の取材に対して「食べられないという貧困などの問題は、稼いでいる人から税金を集めてお金を再分配することが可能だが、充実した人間関係や社会における"自分の存在価値"は、ある人からない人に再分配することができない。今の社会保障制度の限界であり、これからみんなで考えなければならない大きなテーマだ」と語った。