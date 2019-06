BLUE ENCOUNT「1人で抱え込まないで」中3女子にエール

BLUE ENCOUNTが、6月5日放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのとーやま校長、あしざわ教頭とともに、電話を繋いだ女子リスナーの悩みにアドバイスしました。このリスナーは、現在中学3年生でバスケ部の副部長をしています。2日後に引退をかけた試合があるのですが不安要素があるため、今の状況ではポジティブな気持ちで試合に挑めないといいます。とーやま校長:どんな不安要素があるの?リスナー:相手のチームとは、今まで3回戦って3回負けているんです。戦うチームが強いので部長の子が「みんなで勝とう!」って引っ張ってくれてたんですけど、昨日部活中に捻挫をしてしまって……。その子は出たいって言っているんですけど、怪我の具合がちょっと微妙なんです。で、副部長の私が引っ張らなきゃいけないっていうプレッシャーで、押しつぶされそうですごく不安です。田邊駿一(Vo. Gt.):部長の回復をみんなで祈るっていうのはもちろんなんだけど、一人だけで考えすぎないでいいと思うよ。だって、バスケットってチームで戦うものだし、みんな練習はめちゃくちゃやったよね?リスナー:はい!田邊:みんなのまとめ役だった部長が怪我しちゃったっていうところで言うと、(リスナーと)同じ気持ちをみんなも抱えているわけだよね。そう考えたら、明日学校行ってみんなにその気持ちを素直に言っていいと思う。そしたら、みんな「私もそうです」って言ってくれるよ。一人で抱えようとするとめっちゃ力入っちゃうし、大事なときに良いパスを送れなかったり、大事なときに決められなかったりするから。みんなで同じ弱さを受け止めあってみんなで共有して、全員で部長の分も頑張ろうよ、って思えるくらい意思統一を図るのもいいと思うけどなぁ。そしたら絶対心が楽になるよ!とーやま校長:高村先生も頷いていらっしゃいますね。高村佳秀(Dr.):はい。僕もこういう経験を何回もしてるんですけど、自分で抱えすぎるとどうしても視野が狭くなるんですよね。「自分がどうにかしなきゃ世界が変わらない」と思い込んでしまうんです。自分一人の責任だって。でも実はそうじゃなくて、支えてくれる人がいるから世界は成り立っていて。そこに、自分からも頼っていかないといけないと思うです。「これできないんだけど、やってくれないかな?」、「こういうことやりたいんだけど、一緒に頑張ってくれない?」って頼っていかないと、世界は成り立たない。広がってもいかないし、立ち上がっていけないと思うので。プレッシャーに思っているのであれば、それを素直に仲間に言う。ここが第一歩だと思います。田邊:よっちゃん(高村)は、一人でよく抱え込んじゃうんですよ。それでワーッてなって、スタジオでちょっと喧嘩になったときもあったり。大人になってもそういうことがあるから。でも、その度に俺らは話し合うんです。「どうしてそんなに怒ってる? 何がうまくいかない?」って。相手が弱さとかを吐き出してくれたら、「気づいてあげられなかったね。俺らもちゃんと気づけるように頑張るから、一緒にやってみよう」っていうことを、いまだにやっています。ライブのときは特に!とーやま校長:それは、結成15周年の4人であっても?田邊:そうですね。バンドもチームプレイだし、みんなを喜ばせないといけないし。そうなったら、毎回話し合いますね。とーやま校長:(リスナーに)今の話を聞いてどう思った?リスナー:私、一人で抱え込んでいたんだなと思って……。田邊:大丈夫だよ。みんなでチームなんだから!とーやま校長:(試合まで)丸1日あって良かったですね。明日試合と明後日試合では、相当違いますよ!田邊:今日電話せずに部活に行ってたら「みんなより練習しなきゃ」って思って、余計に頑張って怪我していたかもしれないよね。だったら、「ここが不安なんだけど、試合どうしよう」っていうのを、明日の部活で話せれば一番いいのかなと思いますね!とーやま校長:最後に、今の決意を聞かせてくれ!リスナー:私は、明後日最後の大会があるけれど、自分一人だけじゃなくてチームのみんなと協力して勝利を掴んでいきたいと思います!田邊:うん!BLUE ENCOUNTは6月5日にミニアルバム『SICK(S)』をリリース。また、6月9日より初のホールツアー『HALL TOUR 2019 apartment of SICK(S)』を開催します。詳細は、オフィシャルサイト(https://blueencount.jp/)でご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/★★6/10(月)~6/14(金)「SCHOOL OF LOCK!」スペシャル授業WEEK! ★★6/10(月):木村昴先生初来校6/11(火):美波先生初来校 & BiSH先生新曲初オンエア6/12(水):逢田梨香子先生来校6/13(木):SEVENTEEN先生がまた(×4)来校6/14(金):Amazonカードをプレゼント☆☆「未確認フェスティバル2019」ネットステージ投票受付中!☆☆