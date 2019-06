Aqours・逢田梨香子 定期入れを紛失「いろんな人に謝った」

アニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」の声優ユニット・Aqoursの逢田梨香子と高槻かなこが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。リスナーの叱って欲しいエピソードを紹介し、逢田が“おしりぺんぺん”で指導しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Aqours LOCKS!」6月5日(水)放送分)逢田:あのね~、私もこの間定期入れを無くしたの!高槻:あら~!逢田:身分が分かるものは入ってなかったんだけど、割と大事な物が入っていて。無くしちゃいけない物。結構、いろんな人に謝ったりとか……(笑)。高槻:えー! そんなに大事な物を、定期入れに入れてたの!?逢田:そうなんです。……とかあったりしたから、私も人のこと言えないんだけど(笑)。まあでも、もう21歳だからね。落とし物なんかできる年齢じゃないよ!高槻:大人だから、ちゃんと自分の責任になるよね。逢田:ちょっと、指導しますわ!高槻:お願いします!逢田:高槻:はいありがとうございます! ただこれに関しては、あんまり(逢田に)言われたくないかもしれない。お尻も半分くらいしか出してないと思う(笑)。逢田:……たしかに(笑)。私も、この間無くしたばっかりだから仲間じゃん(笑)。高槻:そうだよ!逢田:いや、このコーナー結構楽しいんじゃない? たまにさ、先生役を交換してもいいよね?高槻:私も、たまには人のことを叱りたいときある!逢田:ミスキン(高槻)は、厳しそうに見えて甘々だからな~。高槻:いやいや。もう、おしりぺんぺんどころじゃない! 顔バンバン、おしりバンバンするよ(笑)。逢田:やば(笑)。高槻:タイキックする!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/★★6/10(月)~6/14(金)「SCHOOL OF LOCK!」スペシャル授業WEEK! ★★6/10(月):木村昴先生初来校6/11(火):美波先生初来校 & BiSH先生新曲初オンエア6/12(水):逢田梨香子先生来校6/13(木):SEVENTEEN先生がまた(×4)来校6/14(金):Amazonカードをプレゼント☆☆「未確認フェスティバル2019」ネットステージ投票受付中!☆☆