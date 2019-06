KANA-BOON 谷口と古賀が作り上げたギターソロ

KANA-BOONの谷口鮪さん(Vo./Gt.)と古賀隼斗さん(Gt./Cho.)が、6月6日放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのとーやま校長とあしざわ教頭が、6月12日にリリースされるニューシングル「まっさら」について聞きました。とーやま校長:めちゃめちゃ気持ちがいい曲だなと思うんですよ。古賀先生の最初のギターフレーズとか、鮪先生の言葉とか、詳しくはわかんないですけど使われているコードとか、いろんな要因でたぶん気持ちいいんだろうなと感じているんですけど。KANA-BOON先生は、この曲に対して気持ちいいって感覚はどうですか?谷口:すごくあります。それこそコードとメロディラインのはまり方とか。ギターもすごくいい仕事をしてくれているので、間違いなく気持ちいいポイントはみんな一緒な気がしますね。とーやま校長:古賀先生はご自分で演奏されていて、特にここだ! っていうのはありますか。古賀:イントロは曲を華やかにするイメージで作ったのでそこはもちろんなんですけど、ギターソロが今回ちょっと普段とは違っているんです。音数に頼らないというか、一音一音感情を込めて引き倒すみたいなギターソロがあるんで、そこが聴きどころです。とーやま校長:そのようなソロにしようと思ったのは、どういう心の動きですか?古賀:もともと、感情を表現するみたいなギターを目指していたところではあって。鮪から案があって、そこで試してみようかと。とーやま校長:どういうアイデアがあったんですか?谷口:アイデア(というより)、願いですね。古賀は自分のフレーズがすごくある人間ですけど、ギタリストである以上はギター1本で人を泣かせられる、興奮させることができるようになってほしい。(自分は)隣でずっと見てきた人間なんで、その才能というか、わりと原石っ子なので……。とーやま校長:原石っ子(笑)。古賀:なかなか使わん言葉(笑)。谷口:そこを磨いて(笑)、原石っ子からダイヤモンドっ子にどんどん進化していってほしいなという願いがあって。こういうギターソロはどうかなって(提案をした)。古賀:めちゃめちゃいいテイクが録れました。とーやま校長:レコーディングをしているときは、鮪先生も聴いているんですよね?谷口:もちろんすぐ近くで(聴いています)。「ここはもうちょっと、こうがいいんじゃない?」とか、「ここが一番心を動かしたいところやから、もう1テイクいってみよう」とか、結構やりましたね。とーやま校長:実際、古賀先生的にもめちゃめちゃ納得のいくものが生まれた?古賀:そうですね。でも、やっている途中で「今のは(うまく)いったやろ」と思っても、鮪が「いや、これはまだだな」みたいに言うこともあって(笑)。とーやま校長:まだ磨けば光ると!古賀:で、2人ともOKなときがあったんですよ。そのときは「いいものができたな」って思いましたね。とーやま校長:今のお話を聞いて改めて「まっさら」を聴かせてもらったら、実際のレコーディングでも言葉を交わさずとも繋がったわけじゃないですか。KANA-BOONの気持ちもここで繋がっただろうし。言葉(歌詞)にもありましたけど、『繋がり』っていうのがテーマ?谷口:そうですね、一番のテーマですね。世の中とか社会とか人間関係とかと、なかなか誰かとうまく繋がれない自分がいる。でもそこで繋がりたいと願うこととか、今現在繋がっている人を大切にする。僕らは歌詞を書いているときにツアーを回っていたので、ダイレクトに自分たちの目に映る人たちと、もっと本当の意味で繋がりたいなという想いがあったので、それを曲にした、ということですね。KANA-BOONは6月15日にズーカラデル、ヒグチアイ、PELICAN FANCLUBが出演する対バンライブ『KANA-BOONのGO!GO!5周年!シーズン5「KANA-BOONのOSHI-MEEN!!」』をZepp DiverCity(TOKYO)で開催します。谷口さんは「OSHI-MEEN、まさに推しメン。KANA-BOONが推す大好きなアーティストに出てもらうっていうイベントです。僕たちもデビューのタイミングでいろんな人に紹介してもらったりして今があるので、その時の恩をまた新しい形で返したい。もっと光を当てたい人たち、もっと出会うべき人に出会ってほしい」と意気込みを語っていました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/★★6/10(月)~6/14(金)「SCHOOL OF LOCK!」スペシャル授業WEEK! ★★6/10(月):木村昴先生初来校6/11(火):美波先生初来校 & BiSH先生新曲初オンエア6/12(水):逢田梨香子先生来校6/13(木):SEVENTEEN先生がまた(×4)来校6/14(金):Amazonカードをプレゼント☆☆「未確認フェスティバル2019」ネットステージ投票受付中!☆☆