リアム・ギャラガー、2ndアルバムよりシングル「Shockwave」配信スタート

前作『As You Were』がUKチャートNo.1を記録したリアム・ギャラガーの2ndアルバム『Why Me? Why Not.』より、1stシングルとなる「Shockwave」が配信開始となった。



ニューアルバムのレコーディングはLAとLondonのRAK Studiosにて行われ、前作『As You Were』でもプロデュースを手掛けた2人のキー・パーソン、アンドリュー・ワイアットとグレッグ・カースティンは今作にも引き続き参加。新曲「Shockwave」はリアムらしいストレートなロックンロール・ナンバーとなっている。



リアムは新曲リリースに際し、以下のように語っている。「生きること、曲を書くこと。とにかくウズウズしてる。こうして新しいミュージックと共に戻ってこれたのは最高だ。ステージに立って、ギグをやって、お前等になにかを届けるってことが俺にとってやるべきことだからな。俺抜きだと退屈だろ」



リアムはニュー・アルバム『Why Me? Why Not.』についても言及しており、「前作『As You Were』より良いアルバムだな。どっちにせよ、傑作には間違いないだろ?」と語っている。アルバムのトラックリストや、国内盤含む詳細については後日発表となる模様。









リアム・ギャラガー

「Shockwave」

配信リンク:

https://LiamGallagherJP.lnk.to/shockwavePu