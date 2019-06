カーリー・レイ・ジェプセン、10月に全国5都市を回るジャパンツアーが決定

カナダのシンガーソングライター、カーリー・レイ・ジェプセンの来日公演が決定。10月7日の東京・NHKホールを皮切りに、初の仙台公演を含む全国5都市のジャパンツアーが実現する。



今回の来日公演は、5月17日にリリースされた最新アルバム『デディケイティッド』を引っさげて行われるもの。カーリーは現在そのプロモーションのため実に15回目となる来日を果たしており、今夜放送の『ミュージックステーション』に出演。新曲「Now That I Found You」と「I Really Like You」の生パフォーマンスを披露するという。







チケット先行予約などの詳細は、公演の詳細ページをチェックしてほしい。





<来日公演情報>







CARLY RAE JEPSEN

The DEDICATED TOUR JAPAN 2019



東京 10月7日(月)NHKホール

名古屋 10月9日(水)Zepp Nagoya

福岡 10月10日(木)Zepp Fukuoka

大阪 10月11日(金)Zepp Namba

仙台 10月13日(日)Sendai GIGS



公演詳細:https://www.creativeman.co.jp/event/carlyraejepsen19/