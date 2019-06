タイを代表するシンガーソングライター、Stampが日本でアルバムリリース

「SUMMER SONIC 2019」の東京公演への出演が決定しているタイのシンガーソングライター・Stampが、ニューアルバム『EKAMAI DREAM 1』を8月7日にトイズファクトリーからリリース。アルバムに先駆けて「Bangkok Summer (English ver.)」が本日7日からデジタルリリースされ、ミュージックビデオも公開された。







Stampは、タイ最大級のコンサート会場である”インパクト・アリーナ”でワンマンライブを行い、3万人超を動員するフェスではヘッドライナーの常連、タイを代表する音楽賞では40以上の賞を受賞するなどの実績を持ちながら、トップアーティストのみが任される音楽オーディション番組では審査員を務め、シンガーソングライターのみならず、若手音楽プロデューサーとしての顔も持つタイのトップアーティストのひとり。現在は主宰する「123Records」に所属し、新人アーティストの育成にも力を入れている。



2018 年、FIVE NEW OLD のアルバム『Too Much Is Never Enough』に「Good Life feat. Stamp」で参加したほか、タイのHIPHOP界を牽引するYOUNGOHM、TWOPEE SOUTHSIDE、F. HEROや、アカペラグループ・Season Five など多岐にわたるアーティストとのコラボレーションも行い、さらに台湾のシンガーソングライター盧廣仲(クラウド・ルー)とも競演するなど、その音楽はグローバルな感性を遺憾なく発揮している。



新作「EKAMAI DREAM 1」は、「Bangkok Summer」をはじめ2017年にインディーズリリースしている全編英語アルバム『Stampsth』でもプロデューサーとして参加していたPOP ETCのChristopher Chuとのコラボ曲のほか、FIVE NEW OLD のボーカル・ギターHIROSHIをフィーチャーした「Die Twice feat. HIROSHI from FIVE NEW OLD」、タイでドラマ主題歌に抜擢され爆発的なヒットとなった「Kwam Kid」の再録、日本語バージョンとして初めて音源化された「Million Views」など、タイ語・英語・日本語の3ヶ国語の楽曲で構成されたフルアルバム。多くの人が想像するであろうタイの音楽とはまた一味違った魅力が溢れるタイポップスとなっている。





<リリース情報>







Stamp

『EKAMAI DREAM 1』(エカマイ ドリーム ワン)

発売日:2019年8月7日(水)

価格:2300円(+税)



=収録曲=

1. JETLAGGER

2. Bangkok Summer (English ver.)

3. Die Twice feat. HIROSHI from FIVE NEW OLD

4. How to Live Without You

5. On the Day He Made You

6. Coldest Memory

7. OHM feat. P.O.P (Japan)

8. Million Views (Japanese ver.)

9. DAMN!!

10. It Could Be Love

11. Kwam Kid



「Bangkok Summer」(English ver.) available on digital

https://TF.lnk.to/BKKSUMMER



<ライブ情報>



SUMMER SONIC 2019

※Stampは8月17日(土)東京公演に出演

http://www.summersonic.com/2019/