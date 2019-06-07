エムエスアイコンピュータージャパンは6月7日から14日にかけて、ゲーミングノートPC「GF63 Thin」やビジネスノートPC「PS42 Modern」、モバイルワークステーション最新モデル「WE75」「WS65」「WP65」を発売する。

価格は「GF63 Thin」が135,000円前後、「PS42 Modern」のメモリ8GB/SSD256GBが107,000円前後、メモリ16GB/SSD512GBが167,000円前後、「WE75」が371,000円前後、「WS65」が331,000円前後、「WP65」が185,000円前後（すべて税込）。

GF63 Thin

NVIDIAのMax-Qデザインを採用した「GF63 Thin」は、第9世代Intel CoreプロセッサとGeForce GTX 1650を搭載。内部構成をシンプルにすることで、カスタマイズ向けのベースモデルとして最適化した。カスタマイズ受付店で依頼すれば、好みのメモリ・SSD・HDDに設定できる。

  • GF63 Thin

■主な仕様
CPU Intel Core i7-9750H
メモリ 8GB
ストレージ 256GB SSD
グラフィックス NVIDIA GeForce GTX 1650
ディスプレイ 15.6インチ フルHD（1,920×1,080）
OS Windows 10 Home
有線LAN Realtek RTL8111H GbLAN
無線LAN Intel Wireless-AC 9560（IEEE802.11 a/b/g/n/ac＋Bluetooth 5）
本体サイズ（mm） W359×D254×H21.7
重さ 1.86kg
発売日 6月14日

PS42 Modern

メールや文書作成・表計算などのオフィスソフトが快適に動作するパフォーマンスを実現するビジネスノートPC。薄さ15.95mm、重さ1.19Kgの軽量デザインでビジネスバッグでも持ち運びやすい。

  • PS42 Modern

■主な仕様
ラインナップ PS42-8RA-210JP PS42-8RA-246JP
CPU Intel Core i5-8265U Intel Core i7-8565U
メモリ 8GB 16GB
ストレージ 256GB SSD 512GB SSD
グラフィックス NVIDIA GeForce MX250
ディスプレイ 14インチ フルHD（1,920×1,080）
OS Windows 10 Home Windows 10 Home Pro
無線LAN Intel Intel Wireless-AC 9560（IEEE802.11 a/b/g/n/ac＋Bluetooth 5）
本体サイズ（mm） W322×D222×H15.95
重さ 1.19kg
発売日 6月7日 6月14日

モバイルワークステーションシリーズ

MSIモバイルワークステーションシリーズに第9世代 Intel Coreプロセッサ搭載モデルが誕生。ノートPC型ワークステーションでハイエンドモデルの「WE75」、軽量デザインの「WS65」、エントリーモデルの「WP65」がラインナップに加わった。

  • WE75

■主な仕様
ラインナップ WE75 WS65 WP65
CPU Intel Core i7-9750H
メモリ 32GB 16GB
ストレージ 512GB SSD＋2TB HDD 512GB SSD
グラフィックス NVIDIA Quadro RTX 3000 6GB GDDR6 NVIDIA Quadro T2000 Max-Q デザイン4GB GDDR5 NVIDIA Quadro P620 4GB GDDR5
ディスプレイ 17.3インチ フルHD（1,920×1,080） 15.6インチ フルHD（1,920×1,080）
有線LAN クアルコム・アセロス AR8171 GbLAN Intel イーサネット・コネクション I219-V 1000Base-T Realtek RTL8111H GbLAN
無線LAN Intel Wireless-AC 9560（IEEE802.11 a/b/g/n/ac＋Bluetooth 5）
インタフェース USB3.2 Gen2 Type-C ×1、USB3.2 Gen1 Type-A ×2、USB3.2 Gen2 Type-A ×1、ヘッドホン出力 ×1、マイク入力 ×1 Thunderbolt 3（Type-C）×1、USB3.2 Gen1 Type-A ×2、USB3.2 Gen2 Type-A ×1、ヘッドホン出力（Hi-Res対応）×1、マイク入力 ×1 USB3.2 Gen1 Type-C ×1、USB3.2 Gen1 Type-A ×3、ヘッドホン出力 ×1、マイク入力 ×1
本体サイズ（mm） W397×D268.5×H27.5 W357.7×D247.7×H17.9 W359×D254×H21.7
重さ 2.6kg 1.9kg 1.86kg
発売日 6月14日