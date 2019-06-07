エムエスアイコンピュータージャパンは6月7日から14日にかけて、ゲーミングノートPC「GF63 Thin」やビジネスノートPC「PS42 Modern」、モバイルワークステーション最新モデル「WE75」「WS65」「WP65」を発売する。
価格は「GF63 Thin」が135,000円前後、「PS42 Modern」のメモリ8GB/SSD256GBが107,000円前後、メモリ16GB/SSD512GBが167,000円前後、「WE75」が371,000円前後、「WS65」が331,000円前後、「WP65」が185,000円前後（すべて税込）。
GF63 Thin
NVIDIAのMax-Qデザインを採用した「GF63 Thin」は、第9世代Intel CoreプロセッサとGeForce GTX 1650を搭載。内部構成をシンプルにすることで、カスタマイズ向けのベースモデルとして最適化した。カスタマイズ受付店で依頼すれば、好みのメモリ・SSD・HDDに設定できる。
|■主な仕様
|CPU
|Intel Core i7-9750H
|メモリ
|8GB
|ストレージ
|256GB SSD
|グラフィックス
|NVIDIA GeForce GTX 1650
|ディスプレイ
|15.6インチ フルHD（1,920×1,080）
|OS
|Windows 10 Home
|有線LAN
|Realtek RTL8111H GbLAN
|無線LAN
|Intel Wireless-AC 9560（IEEE802.11 a/b/g/n/ac＋Bluetooth 5）
|本体サイズ（mm）
|W359×D254×H21.7
|重さ
|1.86kg
|発売日
|6月14日
PS42 Modern
メールや文書作成・表計算などのオフィスソフトが快適に動作するパフォーマンスを実現するビジネスノートPC。薄さ15.95mm、重さ1.19Kgの軽量デザインでビジネスバッグでも持ち運びやすい。
|■主な仕様
|ラインナップ
|PS42-8RA-210JP
|PS42-8RA-246JP
|CPU
|Intel Core i5-8265U
|Intel Core i7-8565U
|メモリ
|8GB
|16GB
|ストレージ
|256GB SSD
|512GB SSD
|グラフィックス
|NVIDIA GeForce MX250
|ディスプレイ
|14インチ フルHD（1,920×1,080）
|OS
|Windows 10 Home
|Windows 10 Home Pro
|無線LAN
|Intel Intel Wireless-AC 9560（IEEE802.11 a/b/g/n/ac＋Bluetooth 5）
|本体サイズ（mm）
|W322×D222×H15.95
|重さ
|1.19kg
|発売日
|6月7日
|6月14日
モバイルワークステーションシリーズ
MSIモバイルワークステーションシリーズに第9世代 Intel Coreプロセッサ搭載モデルが誕生。ノートPC型ワークステーションでハイエンドモデルの「WE75」、軽量デザインの「WS65」、エントリーモデルの「WP65」がラインナップに加わった。
|■主な仕様
|ラインナップ
|WE75
|WS65
|WP65
|CPU
|Intel Core i7-9750H
|メモリ
|32GB
|16GB
|ストレージ
|512GB SSD＋2TB HDD
|512GB SSD
|グラフィックス
|NVIDIA Quadro RTX 3000 6GB GDDR6
|NVIDIA Quadro T2000 Max-Q デザイン4GB GDDR5
|NVIDIA Quadro P620 4GB GDDR5
|ディスプレイ
|17.3インチ フルHD（1,920×1,080）
|15.6インチ フルHD（1,920×1,080）
|有線LAN
|クアルコム・アセロス AR8171 GbLAN
|Intel イーサネット・コネクション I219-V 1000Base-T
|Realtek RTL8111H GbLAN
|無線LAN
|Intel Wireless-AC 9560（IEEE802.11 a/b/g/n/ac＋Bluetooth 5）
|インタフェース
|USB3.2 Gen2 Type-C ×1、USB3.2 Gen1 Type-A ×2、USB3.2 Gen2 Type-A ×1、ヘッドホン出力 ×1、マイク入力 ×1
|Thunderbolt 3（Type-C）×1、USB3.2 Gen1 Type-A ×2、USB3.2 Gen2 Type-A ×1、ヘッドホン出力（Hi-Res対応）×1、マイク入力 ×1
|USB3.2 Gen1 Type-C ×1、USB3.2 Gen1 Type-A ×3、ヘッドホン出力 ×1、マイク入力 ×1
|本体サイズ（mm）
|W397×D268.5×H27.5
|W357.7×D247.7×H17.9
|W359×D254×H21.7
|重さ
|2.6kg
|1.9kg
|1.86kg
|発売日
|6月14日