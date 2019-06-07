エムエスアイコンピュータージャパンは6月7日から14日にかけて、ゲーミングノートPC「GF63 Thin」やビジネスノートPC「PS42 Modern」、モバイルワークステーション最新モデル「WE75」「WS65」「WP65」を発売する。

価格は「GF63 Thin」が135,000円前後、「PS42 Modern」のメモリ8GB/SSD256GBが107,000円前後、メモリ16GB/SSD512GBが167,000円前後、「WE75」が371,000円前後、「WS65」が331,000円前後、「WP65」が185,000円前後（すべて税込）。

GF63 Thin

NVIDIAのMax-Qデザインを採用した「GF63 Thin」は、第9世代Intel CoreプロセッサとGeForce GTX 1650を搭載。内部構成をシンプルにすることで、カスタマイズ向けのベースモデルとして最適化した。カスタマイズ受付店で依頼すれば、好みのメモリ・SSD・HDDに設定できる。

GF63 Thin

■主な仕様 CPU Intel Core i7-9750H メモリ 8GB ストレージ 256GB SSD グラフィックス NVIDIA GeForce GTX 1650 ディスプレイ 15.6インチ フルHD（1,920×1,080） OS Windows 10 Home 有線LAN Realtek RTL8111H GbLAN 無線LAN Intel Wireless-AC 9560（IEEE802.11 a/b/g/n/ac＋Bluetooth 5） 本体サイズ（mm） W359×D254×H21.7 重さ 1.86kg 発売日 6月14日

PS42 Modern

メールや文書作成・表計算などのオフィスソフトが快適に動作するパフォーマンスを実現するビジネスノートPC。薄さ15.95mm、重さ1.19Kgの軽量デザインでビジネスバッグでも持ち運びやすい。

PS42 Modern

■主な仕様 ラインナップ PS42-8RA-210JP PS42-8RA-246JP CPU Intel Core i5-8265U Intel Core i7-8565U メモリ 8GB 16GB ストレージ 256GB SSD 512GB SSD グラフィックス NVIDIA GeForce MX250 ディスプレイ 14インチ フルHD（1,920×1,080） OS Windows 10 Home Windows 10 Home Pro 無線LAN Intel Intel Wireless-AC 9560（IEEE802.11 a/b/g/n/ac＋Bluetooth 5） 本体サイズ（mm） W322×D222×H15.95 重さ 1.19kg 発売日 6月7日 6月14日

モバイルワークステーションシリーズ

MSIモバイルワークステーションシリーズに第9世代 Intel Coreプロセッサ搭載モデルが誕生。ノートPC型ワークステーションでハイエンドモデルの「WE75」、軽量デザインの「WS65」、エントリーモデルの「WP65」がラインナップに加わった。

WE75