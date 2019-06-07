DFB（ドイツサッカー連盟）が7日、U－21欧州選手権に臨むU－21ドイツ代表の23名を発表した。
大会は16日から30日にかけて開催され、準決勝進出の4チームに東京オリンピック出場権が与えられる。ドイツはオーストリア、デンマーク、セルビアとグループステージを戦う。
発表されたメンバーは以下の通り。
▼GK
アレクサンダー・ニューベル（シャルケ）
フロリアン・ミュラー（マインツ）
マーカス・シューベルト（ディナモ・ドレスデン）
▼DF
ベンヤミン・ヘンリヒス（モナコ）
ルーカス・クロステルマン（ライプツィヒ）
ヨナタン・ター（レヴァークーゼン）
ティモ・バウムガルトル（シュトゥットガルト）
マクシミリアン・ミッテルシュテット（ヘルタ・ベルリン）
ヴァルデマール・アントン（ハノーファー）
フェリックス・ウドゥオカイ（ヴォルフスブルク）
▼MF
マキシミリアン・エッゲシュタイン（ブレーメン）
レヴィン・エズトゥナリ（マインツ）
マフムド・ダフード（ドルトムント）
マルコ・リヒター（アウクスブルク）
スアト・セルダル（シャルケ）
ナディエム・アミリ（ホッフェンハイム）
フロリアン・ノイハウス（ボルシアMG）
ロビン・コッホ（フライブルク）
アルネ・マイアー（ヘルタ・ベルリン）
エドゥアルト・レーヴェン（ニュルンベルク）
▼FW
ルーカス・ヌメチャ（マンチェスター・C）
ルカ・ヴァルトシュミット（フライブルク）
ヨハネス・エッゲシュタイン（ブレーメン）