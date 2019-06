the pillowsの結成30周年イヤープロジェクト「Thank you, my highlight!」の一環として製作される映画「王様になれ」の公開日が、9月13日に決定した。

「王様になれ」は山中さわお(Vo, G)が原案と音楽を、オクイシュージが監督と脚本を担当するオリジナル作品。カメラマン志望の主人公・祐介が厳しい現実に直面して葛藤したり、思いを寄せる女性とすれ違ったりする様子が描かれる。なお映画には祐介を演じる岡山天音のほか、the pillowsの同郷や後輩アーティストらが多数出演。公開日の決定に伴い、カメラを持った岡山の姿を収めた劇中カットが公開された。

また祐介が思いを寄せるヒロイン・藤沢ユカリ役の後東ようこをはじめ、岡田義徳、岩井拳士朗、奥村佳恵、平田敦子、村杉蝉之介、野口かおるが出演することが新たに発表された。監督のオクイシュージも祐介を見守るラーメン屋の大将として映画に登場する。