King & Princeが7月から10月にかけてライブツアー「King & Prince CONCERT TOUR 2019」を行う。
6月19日に1stアルバム「King & Prince」をリリースするKing & Prince。このツアーで彼らは7月19日の神奈川・横浜アリーナを皮切りに10月20日の新潟・朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンターまで7会場で28公演を行う。なお休養中の岩橋玄樹はツアー不参加となる。
King & Prince CONCERT TOUR 2019
2019年7月19日（金）神奈川県 横浜アリーナ（※1日2公演）
2019年7月20日（土）神奈川県 横浜アリーナ（※1日2公演）
2019年7月21日（日）神奈川県 横浜アリーナ（※1日2公演）
2019年7月26日（金）愛知県 ポートメッセなごや 3号館（※1日2公演）
2019年7月27日（土）愛知県 ポートメッセなごや 3号館（※1日2公演）
2019年7月28日（日）愛知県 ポートメッセなごや 3号館（※1日2公演）
2019年8月3日（土）大阪府 大阪城ホール（※1日2公演）
2019年8月4日（日）大阪府 大阪城ホール（※1日2公演）
2019年8月10日（土）福岡県 マリンメッセ福岡
2019年8月11日（日・祝）福岡県 マリンメッセ福岡（※1日2公演）
2019年8月24日（土）北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
2019年8月25日（日）北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ（※1日2公演）
2019年9月28日（土）宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ
2019年9月29日（日）宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ（※1日2公演）
2019年10月19日（土）新潟県 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター
2019年10月20日（日）新潟県 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター（※1日2公演）