アニメ「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」劇場編集版のイベント「『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』THUNDER STORM SESSION DJ Party!!!」が、本日6月6日に東京・新宿バルト9で開催され、DJ KOO(TRF)のほか、DJ COO/黒川冷役の森久保祥太郎がサプライズで登場した。

「プリティーリズム・レインボーライブ」や「KING OF PRISM」シリーズに登場するキャラクター・DJ COO/黒川冷のモデルになった、DJ KOO(TRF)によって定期的に行われている本イベント。この日は大和アレクサンダーの誕生日に合わせて、「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- III レオ×ユウ×アレク」の応援上映後にDJタイムが設けられた。DJ KOOは「レッドナイト・ヴァンパイア」や「Starved For You」といったアレクの歌うキャラクターソングを中心にプレイ。「世界中探してもこんなハッピーで楽しいムーブメントはないと思います!」とファンを盛り上げ、「masquerade -STAR MASQUERADE ver.-」や「survival dAnce ~no no cry more~」などのTRFのカバー楽曲では、ラップや歌唱も披露した。

イベント終盤「EZ DO DANCE」のプレイ中に、DJ KOOは「あらかじめ言っておくけど、みんな涙して喜ぶ準備はいいか!?」と切り出し、「今夜ここバルト9に、プリズムの煌めきが訪れます! 森久保祥太郎!」とサプライズゲストを呼び込む。大歓声が上がる客席の合間を縫って、DJ COOさながらのサングラス姿で森久保が登場した。森久保は「ハッピーバースデー、大和くん!」とアレクの誕生日を祝い、壇上を動き回りファンを煽りながら「EZ DO DANCE」を歌唱。歌い終えると客席を背景にDJ KOOと記念撮影を行い、興奮冷めやらぬ中会場を後にした。

次回「『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』THUNDER STORM SESSION DJ Party!!!」は、太刀花ユキノジョウの誕生日に合わせ7月9日に新宿バルト9にて開催。チケットは本日6月6日24時より、KINEZOにて発売される。

