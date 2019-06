人気アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズの新作「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」のイベント「『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』THUNDER STORM SESSION DJ Party!!!」が6日、新宿バルト9(東京都新宿区)で開催された。「TRF」のDJ KOOさんのDJプレーを披露するイベントで、サプライズゲストとしてDJ KOOさんをモデルとしたキャラクターDJ.Cooを演じる声優の森久保祥太郎さんが登場。森久保さんが「TRF」の楽曲でアニメの挿入歌「EZ DO DANCE」を熱唱し、ラップも披露すると、ファンから大きな歓声が上がった。

DJ KOOさんは「キンプリ」について「世界中、探してもこんなハッピーで楽しいムーブメントはないと思います」とコメント。森久保さんとの競演を「(TRFの楽曲)『BOY MEETS GIRL』(の歌詞)のように、出会いこそ、人生の宝探しだね!」と喜んだ。

「キンプリ」は、2013年4月~14年3月に放送された女児向けテレビアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」のスピンオフ。男性キャラクターが歌とショーに懸けるひたむきな姿を描いている。16年に「KING OF PRISM by PrettyRhythm」、17年に「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」が公開された。新作「Shiny Seven Stars」はテレビアニメ版に先駆けて、3話ごと全4編の劇場編集版が上映されている。