KANA-BOONが2013年に発表した楽曲「眠れぬ森の君のため」のミュージックビデオが完成し、このショートバージョンがYouTubeにて公開された。

「眠れぬ森の君のため」のMVは、TOKYO FM「FESTIVAL OUT」とアーティスト支援プラットフォーム・WIZYが立ち上げたファンと共にMVを制作するプロジェクト「WE THE MUSIC powered by WIZY」の一環で制作された。過去に「ないものねだり」「1.2. step to you」「生きてゆく」のMVにも参加し、6月12日リリースのニューシングル「まっさら」のジャケットにも登場しているKANA-BOONの“ミューズ”とも言える女優の岸井ゆきのが出演している。またMVはフルサイズバージョンも近日公開される予定。