KANA-BOON、岸井ゆきの出演のMV「眠れぬ森の君のため」公開

KANA-BOONが、2013年にリリースしたミニアルバム『僕がCDを出したら』より代表曲「眠れぬ森の君のため」のMV(short ver.)をYouTubeにて公開した。



本MVには、朝ドラ出演や映画『愛がなんだ』で主演を務める女優・岸井ゆきのが出演。MVでの共演は「ないものねだり」や「1.2. step to you」、「生きてゆく」を含め4回目であり、ファンにとっては馴染み深い存在だ。







また本MVはクラウドファンディング企画によって制作され、メンバーにとってもファンにとっても、メジャーデビュー5周年の締めくくりを彩るスペシャルでメモリアルな作品になっている。



フルサイズのMVも近日公開される予定だ。





<リリース情報>







KANA-BOON

『まっさら』



発売日:2019年6月12日(水)

形態:

初回生産限定盤(CD+DVD)2300円+税 (どうでもいいオマケ022封入)

通常盤(CD)1000円+税 (どうでもいいオマケ022封入)



=収録曲=

1. まっさら

2. FLYERS



=DVD収録内容=

・KANA-BOONのGO!GO!5周年!シーズン4 ワンマンツアー

・「Lets go 55 ONE-MAAN!!」Yokohama Bay Hall公演 LIVE映像&ツアードキュメンタリー映像

・2018.12.15 at Yokohama Bay Hall&ツアードキュメンタリー映像

1. - Introduction -

2. 1.2. step to you

3. タイムアウト

4. ディストラクションビートミュージック

5. クラクション

6. talking

7. 結晶星

8. Fighter

9. 彷徨う日々とファンファーレ

10. 夜の窓辺から

11. ネリネ



<ライヴ情報>



KANA-BOONのGO!GO! 5周年!シーズン5

KANA-BOONのOSHI-MEEN!!



2019年6月15日(土) Zepp DiverCity(TOKYO) 開場16:30/開演17:30

共演:ズーカラデル / ヒグチアイ / PELICAN FANCLUB

チケット料金:

前売 3500円(税込)※ドリンク代別

当日 4000円(税込)



KANA-BOON 5周年イヤー特設サイト:

http://kanaboon.jp/feature/5th_anniversary



「まっさら」先行配信 配信情報詳細:

https://kmu.lnk.to/massara



KANA-BOON OFFICIAL SITE:

http://www.kanaboon.com

http://kanaboon.jp