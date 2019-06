生田輝 役者を目指して上京した頃の思い出の1曲

さまざまな分野で活躍する人たちが、月替わりでパーソナリティを担当する「TS ONE UNITED」。新放送サービスi-dioのチャンネル「TS ONE」でお届けしています。5月の月曜は、女優で声優の生田輝による「生田輝のてるとTonight」を放送。その2週目では、音楽好きの生田が、あるテーマを元に疾走感のある楽曲をオンエアしました。邦楽ロックとアニソンが好きだという生田。今回、リスナーの質問から「役者を目指すきっかけや思い出に残っている曲」として取り上げたのは、Aqua Timezの『決意の朝に』でした。大阪出身の生田は、18歳の頃に役者を目指して上京。新しい環境でくじけることが多かったときに支えてくれた曲とのこと。「とても思い出深い1曲です」と話していました。「生田輝的、神選曲ベスト3」のコーナーでは、『自転車を立ち漕ぎしながら聴きたいアニソンベスト3』を紹介。疾走感のあるアニソンということで、ここでも邦楽ロックが並びました。◆第3位UNISON SQUARE GARDEN「桜のあと(all quartets lead to the?)」テレビアニメ『夜桜四重奏~ハナノウタ~』のオープニングテーマです。私はUNISON SQUARE GARDENさんが大好きなんですよ。何が好きって、疾走感と早口言葉みたいにはめている歌詞ですね。カラオケでよく歌うんですけど、(ボーカルの斎藤宏介さんは)滑舌が本当にいいなと思います。歌えたときに達成感があるのは、ユニゾンさんの曲なんじゃないかと思います。◆第2位ASIAN KUNG-FU GENERATION「遥か彼方」テレビアニメ『NARUTO -ナルト-』の第2代オープニングテーマです。最初の歌詞『踏み込むぜアクセル』の時点で、スピードが出てしまいそうな曲だと思います。『NARUTO』はオープニングテーマもエンディングテーマも大好きな曲が多いんですけど、「一番好きな曲はどれ?」と聞かれたら、うーんと悩むけど、この「遥か彼方」を選びます。なんか……泥臭い感じ? 前に、前に、前に、前に! みたいな感じが好きなのかなと思います。◆第1位BUMP OF CHICKEN「sailing day」映画『ONE PIECE THE MOVIE デッドエンドの冒険』の主題歌です。本当にテンションが上がりますよね。自転車を漕いでいるだけなのに、今から宝島に向かうようなワクワク感があるというか。まるで、ゴーイングメリー号(『ONE PIECE』に登場する船)に乗っている感覚? 「宝島に向かっているんだ」と思うと、笑顔で疾走できますよね。私にとってはそんな1曲です。今回は生放送でお届けしたのですが、リスナーからは「世代すぎて全部わかる」「カラオケで歌うやつ!」など、ツイッターでたくさんの感想が寄せられていました。なお、この選曲は、あくまでイメージです。危険な走行はお控えください。<番組概要>番組名:TS ONE UNITED「生田輝のてるとTonight」パーソナリティ:生田輝番組Webサイト:http://www.tokyosmart.jp/united