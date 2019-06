映画「スパイダーマン:スパイダーバース」のBlu-ray / DVDに初回生産限定特典として封入される、村田雄介描き下ろしの日本限定デザインイラストカードの絵柄が公開された。

8月7日にリリースされる本作のBlu-ray / DVD。イラストカードには、主人公のマイルス・モラレスをはじめ、ピーター・B・パーカー、グウェン・ステイシー、スパイダーマン・ノワール、スパイダー・ハム、ペニー・パーカーら、共闘するスパイダーマンの仲間たちが描かれた。村田は「今作が現代において世界最先端の映像表現だと思いますし、その作品が『スパイダーバース』である事は、一スパイダーマンファンとしてとても嬉しいです」と本作へのコメントを寄せている。

「スパイダーマン:スパイダーバース」は、ニューヨークのブルックリンに暮らす普通の少年マイルス・モラレス(スパイダーマン)を主人公にしたアクション。時空がゆがめられたことにより、異なる次元で活躍するスパイダーマンたちが一堂に会する中、ピーター・パーカーの導きを受けながら、一人前のヒーローになるため奮闘するマイルスの成長が描かれる。吹き替えではマイルス役を小野賢章、ピーター役を宮野真守、グウェン・ステイシー(スパイダー・グウェン)役を悠木碧が担当した。

村田雄介コメント

映画というジャンルが将来どういった形に進化していくのかを考えた時に、僕は今ある映像分野は近い将来技術力によって統合され、「物語産業」という1つの分野になるだろうとなんとなく予想していました。

アニメも実写映画も、漫画もそれを構成するピースの1つです。この「スパイダーバース」は30年後振り返った時に、そこへの明確な一歩を大きく踏み出した偉大な作品として位置付けられるのではないかと予想します。

「漫画」と「アニメーション」をこの上なく自然に、お互いを邪魔する事なく融合させ、ドラマの面でも高水準、扱うテーマも今日的です。

今作が現代において世界最先端の映像表現だと思いますし、その作品が「スパイダーバース」である事は、一スパイダーマンファンとしてとても嬉しいです。

この映画の制作者、スタッフ全員に惜しみない敬意と拍手を!!

