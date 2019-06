テンプルズ、およそ2年ぶりの新曲「Hot Motion」のMVを公開

英ケタリング出身のサイケデリック・ロックバンド、テンプルズが古巣ヘヴンリーからアメリカのATOレコードに移籍。YouTubeでは新曲「Hot Motion」のミュージックビデオが公開されている。



およそ2年ぶりの新曲「Hot Motion」は、9月27日にリリースが決定したニューアルバム『Hot Motion』のタイトルトラック。2018年初頭にドラマーのサム・トムズがソロ・プロジェクトに専念するためにバンドを脱退しており(現在はファット・ホワイト・ファミリーに参加)、現在テンプルズはサポート・メンバーを迎えてライブを行っている。







『Hot Motion』の収録曲は以下の通り。バンドは今後、「デザート・デイズ」などのフェスティバル出演を含む北米ツアーも予定している。





<リリース情報>







Temples

『Hot Motion』

発売日:2019年9月27日(金)



=収録曲=

1.Hot Motion

2.Youre Either On Something

3.Holy Horses

4.The Howl

5.Context

6.The Beam

7.Not Quite the Same

8.Atomise

9.Its All Coming Out

10.Step Down

11.Monuments