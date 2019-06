「@JAM EXPO 2019」に向けた熱い戦い、出演権獲得の４組に直撃インタビュー

アイドル夏フェスの雄として知られる『@JAM EXPO』が、今年も8月24〜25日に横浜アリーナで開催される。その大舞台への出演権、そしてメインステージ出演を賭けての熱い戦いが5月25日に東京・Zepp DiverCityで繰り広げられた。



@JAM EXPO 2019の出場権を争う「ROAD TO @JAM LIVE FINAL」には11組が参戦し、3枚の夢切符を手にするため懸命のステージを展開。そして「メインステージ争奪LIVE」では横浜アリーナで最大の舞台となる“ストロベリーステージ”への出演を目指して新旧それぞれの5組が熱い競演を繰り広げた。



「ROAD TO @JAM LIVE FINAL」では審査に際して(1)会場投票(2)MixChannelライブ配信票(3)@JAM EXPO 2019審査員票の合算で集計。そして「メインステージ争奪LIVE」では(1)観客投票(2)SHOWROOM生配信での投票を合算して勝者を決定する。



その結果、「ROAD TO @JAM LIVE FINAL」では、あそびダンジョン、未完成リップスパークル、MAJIBANCHの3組が勝利をおさめ、@JAM EXPO 2019の出演権を獲得。そして「メインステージ争奪LIVE」では2012年結成の老舗グループであるPimm’sが優勝し、ストロベリーステージという夢舞台への到達を果たした。 本稿では見事勝利を収めた4組に会場で独占直撃取材を敢行。勝利の喜び冷めやらない様子を感じていただければ幸いである。



あそびダンジョン/すぴりたんと/littlemore./週末アイドル部3期生/メガメガミ/i*chip_memory/松山あおい/未完成リップスパークル/われらがプワプワプーワプワ/MAJIBANCH/Melty Hz (出演順)



WILL-O’/DREAMING MONSTER/Chu-Z/純情のアフィリア/Pimm’s (出演順)



▽あそびダンジョン「最大限の“あそび心”で全力を出せました」



──圧勝と言える結果で1位通過です。



瀬戸そらら 素直にうれしいですね。圧勝という数字も実感がないくらい。審査員の方に評価していただけたのもすごくうれしかったし、何よりもお客さんがいつも以上に楽しそうな顔にあふれていたことが幸せで、結果が出る前からメンバーみんなで「やれることはやりきった!」という感じでした。しかも、それが結果につながってうれしかったです。



姫乃ななみ 敗者復活戦から勝ち残ったんですけど、一度負けたことが力になって、ここまで来られたんだなと思います。本当にうれしいし、夏の本番が待ち遠しいですね。



──敗者復活からの1位を「M-1グランプリ」にたとえたら?



瀬戸 あー、そういうことか! さっきTwitterを見てたら「サンドウィッチマンだね、おめでとう!」って書いてあって、何のことだろう?と思ってたんですよ(笑)



沙倉あやの 下剋上で這い上がることができたのは、会場に来てくださったファンの方、MixChannelで応援してくださった方、たくさんの方あってのことですね。みんながくれた敗者復活を今度は私たちがお返しする番だなと思ってました。今日は緊張もしてましたけど、自分たちが今持ってる最大限の“あそび心”を持って、あそびダンジョンらしく全力に取り組めたのが良かったなと思います。



伊崎るな 黄色色の伊崎るなです…え、なんで笑うんですか?



──“黄色色”って、かぶってるなと。



伊崎 あ、そっか。黄色の伊崎るなです(笑)。敗者復活戦から勝ち残ってきて、ほかの皆さんよりも下から始まっての今日だったんですけど、ここまで関わってくださったスタッフさんには感謝の気持ちしかないです。ファンの皆さんも前から後ろのほうまで振りコピしてくださって、たくさんのハッピーな笑顔が見られたことがうれしかったです。



八神なゆた 今回の「ROAD TO @JAM」を通して、自分自身も成長できたと思っています。今日もみんなでやれることをやろうって言って臨んだライブだったので、私たちも楽しかったし、広い会場にたくさんの笑顔が見えたのが…(泣)



瀬戸 あー、いま来ちゃった!?



八神 すみません…。今日見た景色は一生忘れないと思うし、たくさんの人に支えられて、ここに立ててるんだなって実感してます。



姫乃 すぐ泣いちゃう熱血キャラなんですよ(笑)。



──それでは@JAM EXPOに向けて、グループのアピールをお願いします。



瀬戸 私たち全員20歳を過ぎてるんですけど、大人になってもあそび心を忘れないっていうのがコンセプトで。大人が全力で遊ぶことを体現できたらいいなと思ってます。劇を見てるような楽曲だってよく言われますけど、初めての方にもキャッチーで入りやすいと思います。



姫乃 ダンスが結構激しくて、大人でもこんなに遊べるんだよっていうところが見どころだと思います。皆さんも一緒に楽しめるあそび場に是非来てください。



伊崎 私たちのライブは見てくだされば百発百中くらいの確率で楽しいって言っていただけると思います。@JAM EXPOで初めて観る方もいると思いますけど、一緒にワイワイ騒いで、あそびの楽しさを伝えたいです。



沙倉 私たちは20歳以上限定のオーディションで集まったんですけど、大人になってからアイドルを始めることって、なかなかないじゃないですか。何かに挑戦するのに遅いなんてことはないんだよっていうのを伝えていこうというのも私たちのサブテーマ。自分たちが頑張れば、こんな大人の本気の遊び場が作れるんだよっていうのを@JAM EXPOで見せたいなと思います。



八神 あそびダンジョンの楽曲はすごくポップテンポ…アップテンポで?(笑)、聴いてると元気になれると思います。そんな曲調で歌われてる歌詞のメッセージ性も強いので、そこも聞いてほしいです。



あそびダンジョン



▽未完成リップスパークル「今までやってきたことがようやく報われた」



──まずは、今の率直な感想を聞かせてください。



一同 うれしい!。



七瀬美優 何も言葉が出てこないくらいです。全力を尽くして最高のライブができたから、それだけで悔いはないと思ってたんですけど、実際に賞をいただくとうれしいですね。ファンの皆さまのおかげです。



雪梨冴愛 でも、これでやっとスタートラインに立てたなっていう感じです。今までこんな大きいフェスに出たことがなかったので。今回、初めて横浜アリーナのステージに立てるということで、楽しみですね。いろんな人に見つかりたいです。



新穂純麗 今までやってきたことがようやく報われたなって思います。ホントに…もううれしくて、何も言葉が出てこないですね。夢じゃないかなっていうくらい。 七瀬 こんなにたくさん3人組のアイドルさんと一緒のステージに立つのは初めてでしたけど。 雪梨 珍しいよね。そんな中で審査員票1位なんて、本当にうれしいです。



新穂 未完成から完成に近付いたなっていう感じです。



──@JAM EXPOに向けて、グループのアピールをお願いします。



七瀬 “ミリスパ”は今まで小さな箱で単独ライブをやってきたので、ファンの方と目を合わせたり、一人一人と見つめ合って、深いコミュニケーションを取ったライブをしてきたのが強みだと思います。@JAM EXPOは会場は大きくなりますけど、遠くにいる人にも満足していただけるようなライブをしたいです。



雪梨 私たちは全力でステージを走り回る、可愛いというよりも汗臭い…じゃなくて、泥臭い?(笑)。そんなアイドルなので、@JAM EXPOでもそんな魅力を発揮したいです。



新穂 とにかくファンの方へのレスが多い! 私は煽り担当で、可愛らしさとかお構いなしで声を出せるだけ出して、初めてのお客さんでもノリやすいように盛り上げているので、どんな方が見ても楽しめると思います。



七瀬 私は振付担当。サビとか皆さんも振りコピできるようなところもあったり、逆にちょっと難しい魅せる振りもあったり、多種多様な振りを取り入れているので、そこも魅力です。



──音楽面ではどんな特徴のグループになりますか。



七瀬 ノージャンル王道系と言われていて。かっこいいロックもあれば、めちゃ可愛い曲もあったり、メロディーラインがキレイな曲もあったり、全然違ったタイプの曲が多いので、誰でも1曲は「この曲、好きかも」っていう曲があると思います。



新穂 曲の振り幅は広いよね。初めてのお客さんにも、良かったって言っていただけることが多いし、いろんな方に好きになってもらえる自信はあります!



未完成リップスパークル



▽MAJIBANCH 「ようやく世の中に認められた気がします」



──まずは、今の率直な感想をお願いします。



ななか めちゃくちゃうれしいです。それ以上の感情がないっていうくらい、うれしいっていう気持ちでいっぱいですね。



のらくら ステージ上でも「ありがとう」の言葉しか出てこなかったです。他の語彙が光の粉になって、消えちゃいました。「ありがとう」しか言えない猿になった状態です(笑)



もいしゃん 今日は絶対に勝つぞ!っていう気で来たんですけど、いざステージに立ったら「ヤバいかも知れない」って何度も思って。MixChannelを見ると、みんなが私たちに1票とか投票してくれてるのが直で目に見えて、「これは行けるかも知れない。でも、行けないかも知れない」っていう葛藤で、もう嗚咽が漏れそうでした。



しーた ライブの後はハイだったので「いいライブができたな」っていう達成感があったんですけど、集計結果の発表が始まった時に「あー、これはもうダメだ」って思いました。



ななか 最初に発表された審査員票で3位までに入ってなかったので、「これはダメか…」と思っていたら、MixChannel票が2位でビックリ!



のらくら 会場票はあまりないと思っていて、ちょうど真ん中くらいの6位だったので「これは行けないかな…」と思いました。足し算が弱いので「うちらが0+2+6で、他が〜」って、もうよく分からなくなってました(笑)



しーた 私たち、この戦いを一度経験してるんですよ。その後で事務所に入ったり、グループ名が変わったり、楽曲の雰囲気も変わったりしましたけど、メンバーだけが変わらず、気持ちも変わらずに、またここに挑戦できたっていうのがうれしいです。



もりしゃん ようやく世の中に認められた気がします。続けてきて、良かった!って思いますね。



──@JAM EXPOで初めてステージを観る人たちに、どんなグループなのかアピールするとしたら?



もりしゃん 楽曲が面白いです。初めてでノリかたとか分からなくても、自然と体が動いちゃうと思います。



のらくら ライブの盛り上がり方は基本的に全部、お客さんにお任せしてるんですけど、そんな中での一体感がある。お客さんへの信頼があって、私たちも自信を持ってライブをできてるので、@JAM EXPOではそれを感じ取ってほしいですね。



ななか 私たち“マジバン”のライブを見る時は頭のネジを3本くらい外してくれたらうれしいです。



のらくら もう猿になった気持ちで(笑)。



もりしゃん あとでネジ拾って帰ってください。本当にネジが落ちてたこともあるんですよ(笑)。あれが何だったのか今でも分かりませんけど、落とし物で届けておきました。



しーた 本当にノリ方はお客さんに委ねてるので、ただ観ているだけでもいいし、騒いでもいいし、皆さんの好きなように楽しんでいただけるのが一番だなって思います。



MAJIBANCH



▽Pimm’s「ほかのグループが呼ばれて泣く準備をしてました」



──メインステージ出場決定おめでとうございます!



川崎優菜 今日のライブでトリを務めさせていただいたんですけど、そこまでの全グループさんの魂がすごすぎるなって思いました。今日は余計なことを考え過ぎずに、とにかく楽しもうって思って臨みましたけど、うれしいです。



郡司英里沙 1組目から見させていただいてましたけど、途中で「あー、私たち、もう終わったな」と思ってました(笑)。だから、出番前は優菜が言ったみたいに、今日は楽しもうって思ってました。気分はワンマン!くらいな。



川崎 半分、ヤケクソみたいになってましたね(笑)



小林智絵 「アリーナ〜! 2階席〜!」とか言っちゃう?なんて、練習し始めてましたからね。スタッフさんにも「ちょっと勝てなさそうだなぁ」なんて言われてたし。



栗田麻理 結果発表前も「ドキドキするね」とかじゃなくて「今日は勝っても負けても焼肉だ!」なんて言ってましたからね。



郡司 ほかのグループが呼ばれて、泣く準備をしてましたから(笑)発表で「ピ…」って聞こえた瞬間に震えましたね。



山口紗弥 気付いたら、みんなその場に倒れてましたからね。ステージが終わってから、ファンの方が「Pimm’s、圧倒的だったよ」って言ってくださって、うれしかったです。



郡司 自分たちでは分からないからね。絶対にChu-zさんのほうが盛り上がってたって思ってたし(笑)。



山田南実 私はまだ加入してから、4ヵ月くらいなんですよ。それでこんな素敵な経験をさせていただけて、感謝しかないです。横浜アリーナのステージなんて想像も付いてないですけど、これから本番に向けてさらにパワーアップできるように頑張ろうと思います。



新谷真由 リーダーの英里沙さんに7周年のプレゼントができて良かったなと思います。



──まさに、ラッキー7ということで。



川崎 メンバーも今、7人だし。



一同 おおっ!。



小林 私たちの時代が来たかもね。



郡司 7年かかって、ようやく勝ち取れたメインステージなので。メンバーも変わってきましたけど、この7人がPimm’sだぞっていうのを横浜アリーナで見せたいです。



──音楽面もキャラクター面も含めて、グループのアピールをどうぞ。



郡司 音楽的にはミクスチャーロックをコンセプトにしているので、ラップを入れたり、紗弥の低音ボイスを生かした楽曲も多くて。曲中の煽りも激しかったり、そんな中で可愛らしいパートを歌ってる子もいたり。真由ちゃんは妹キャラなので、曲中にセリフを言ったりもしてます。かっこいいと可愛いのバランスが取れてるグループだなと思います。かっこ可愛いっていう感じで。



新谷 紗弥の歌に、私と南実ちゃんの甘々な声がかぶったり。



山口 前は自分の声が好きではなかったんですけど、今はそれを生かしてスキルを上げていきたいし、「アイドルのラップって言ったらPimm’sの山口紗弥だよね」って言われるようになりたいです。 栗田 私はもう20歳なので、大人の色気を出していこうかなと(笑)



川崎 老若ニャンニョ…男女に愛されるグループを目指します。



──前に取材したときも同じように噛んでました(笑)。



川崎 好きなんですよ、老若男女っていう言葉が(笑)。



小林 活動を続ければ続けるほど、Pimm’sのことが好きになっていってるんですけど、これをきっかけにもっともっと大きなグループにしていきたいです。 山田 私もそんなグループを支えられる存在になりたいです。



郡司 ふわふわしてる感じですけど、ダンスはすごく上手いですよ。今までにいなかったタイプの子が入ってきたなって思うし、これからのPimm’sを楽しみにしていてほしいですね。



Pimm’s

