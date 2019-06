三浦大知「ONE ENDツアー」ファイナル公演の「飛行船」ライヴ映像公開

三浦大知が「ONE ENDツアー」のファイナル公演「DAICHI MIURA LIVE TOUR ONE END in 大阪城ホール」より、アルバム『球体』収録の楽曲「飛行船」の映像を本日公開した。



この「飛行船」という楽曲は、昨年7月11日にリリースされた三浦大知とNaoymtによるコンセプチュアルプロジェクト『球体』のアルバムに収録されており、ライヴでのダンサーと繰り広げるパフォーマンス映像は必見だ。







ツアーファイナルとなった3月13日に大阪城ホールに集まった1万3千人の観客を沸かせた、巨大な円形のセンターステージでのパフォーマンスを収録したDVD & Blu-rayが6月12日に発売となる。



また、このLIVE DVD & Blu-rayが発売される6月12日には、日本テレビ系水曜ドラマ『白衣の戦士!』の挿入歌「片隅」を収録した、通算25枚目のシングル『片隅 / Corner』も同時発売される。







<リリース情報>







三浦大知

『DAICHI MIURA LIVE TOUR ONE END in 大阪城ホール』



発売日:2019年6月12日(水)

形態:

2DVD+2CD 6800円(税抜)

Blu-ray+2CD ​7800円(税抜)



『DAICHI MIURA LIVE TOUR ONE END in 大阪城ホール』ティザー映像:

https://www.youtube.com/watch?v=xUj-IqfKvk4









三浦大知

『片隅 / Corner』

発売日:2019年6月12日(水)

形態:

CD+DVD 1500円(税抜)

CD+Blu-ray 2000円(税抜)



=収録曲=

1. 片隅

2. Corner

3. 片隅 (Instrumental)

4. Corner (Instrumental)



片隅 Music Video:

https://www.youtube.com/watch?v=VhPa8uMTpTw



『白衣の戦士!』オフィシャルサイト:

https://www.ntv.co.jp/hakui/





三浦大知OFFICIAL FANCLUB「大知識」:

https://daichi-miura.jp/



三浦大知OFFICIAL HOME PAGE:

http://avex.jp/daichi