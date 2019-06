1990年代を中心に人気を集めたセガ・エンタープライゼス(現・セガゲームス)の家庭用ゲーム機の復刻版「メガドライブミニ」に収録されるすべてのゲームタイトルが6月5日、明らかになった。メガドライブ版が発売されなかった「ダライアス」のほか、「テトリス」「重装機兵レイノス」「ロードモナーク とことん戦闘伝説」など全42タイトルが収録される。

「メガドライブミニ」は、メガドライブの約4分の1のサイズになった復刻ゲーム機。セガゲームスは2001年の「ドリームキャスト」を最後に、家庭用ゲーム機の事業から撤退しており、約18年ぶりの再参入となる。9月19日に発売。価格は6980円(税抜き)。

◇収録タイトル

スペースハリアーII▽大魔界村▽ザ・スーパー忍▽ゴールデンアックス▽重装機兵レイノス▽サンダーフォースIII▽コラムス▽武者アレスタ▽レッスルボール▽レンタヒーロー▽スーパーファンタジーゾーン▽シャイニング・フォース ~神々の遺産~▽アリシアドラグーン▽ランドストーカー ~皇帝の財宝~▽ソニック・ザ・ヘッジホッグ2▽アイラブ ミッキー&ドナルド ふしぎなマジックボックス▽ベア・ナックルII 死闘への鎮魂歌▽スノーブラザーズ▽スラップファイト▽ロード・ラッシュII▽ガンスターヒーローズ▽ストリートファイターIIダッシュプラス CHAMPION EDITION▽パーティークイズ MEGA Q▽ダイナブラザーズ2▽ファンタシースター ~千年紀の終りに~▽VAMPIRE KILLER(バンパイアキラー)▽タントアール▽モンスターワールドIV▽ロードモナーク とことん戦闘伝説▽ハイブリッド・フロント▽ダイナマイトヘッディー▽ラングリッサーII▽魂斗羅 ザ・ハードコア▽幽☆遊☆白書 ~魔強統一戦~▽ロックマンメガワールド▽ぷよぷよ通▽ストーリー オブ トア ~光を継ぐ者~▽ゲームのかんづめ お徳用▽コミックスゾーン▽魔導物語 I▽ダライアス▽テトリス

